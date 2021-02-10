"Нафтогаз" повысил цену газа для поставщиков отопления на январь на 20%

Оптовая цена природного газа для производителей тепловой энергии в рамках возложенных на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств (ПСО) в январе 2021 года увеличится на 20,1% (на 1 228,35 грн) по сравнению с декабрем 2020 года – до 7 331,45 грн/тыс. кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку).

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

При этом в компании напомнили, что подписанный 9 февраля меморандум о взаимопонимании в сфере централизованного теплонабжения с правительством, регулятором и мэрами городов предусматривает предоставление тепловикам отсрочки до 30 сентября 2021 года для погашения разницы в ценее между рыночной и фактической стоимостью газа. Стороны также должны определить источник компенсации для тепловиков этой разницы в тарифах.

Как сообщалось, в декабре 2020 года "Нафтогаз" повысил цену на газ для производителей тепловой энергии в рамках исполнения специальных обязательств (ПСО),на 13,5% – до 6 103,1 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку).

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.

В то же время обязанность "Нафтогаза" поставлять газ по цене, определенной по установленной Кабмином формуле, продлена до мая 2021 года.