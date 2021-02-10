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Нафтогаз (3151) Тарифи на газ (698)

"Нафтогаз" повысил цену газа для поставщиков отопления на январь на 20%

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Оптовая цена природного газа для производителей тепловой энергии в рамках возложенных на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств (ПСО) в январе 2021 года увеличится на 20,1% (на 1 228,35 грн) по сравнению с декабрем 2020 года – до 7 331,45 грн/тыс. кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку).

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

При этом в компании напомнили, что подписанный 9 февраля меморандум о взаимопонимании в сфере централизованного теплонабжения с правительством, регулятором и мэрами городов предусматривает предоставление тепловикам отсрочки до 30 сентября 2021 года для погашения разницы в ценее между рыночной и фактической стоимостью газа. Стороны также должны определить источник компенсации для тепловиков этой разницы в тарифах.

Как сообщалось, в декабре 2020 года "Нафтогаз" повысил цену на газ для производителей тепловой энергии в рамках исполнения специальных обязательств (ПСО),на 13,5% – до 6 103,1 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку).

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.

В то же время обязанность "Нафтогаза" поставлять газ по цене, определенной по установленной Кабмином формуле, продлена до мая 2021 года.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+4
Дякую! Дякую!!!
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10.02.2021 17:38
+4
Наши Олигархи все начинали с бандитизма-там итак клейма ставить негде. А вы к совести взываете)) Наивная. У них только примитивные бандитско-хватательные рефлексы. И это не лечится иначе как посадкой в тюрьму Это как перевоспитать серийного маньяка-это нереально
Вы пытаетесь крокодилов сделать ласковыми. Крокодил может быть только крокодилом-пушистый котенок из него не выйдет даже если его долго гладить по голове.
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11.02.2021 03:27
+2
Олигархов нужно как собак отстреливать!!!
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10.02.2021 17:43
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Дякую! Дякую!!!
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10.02.2021 17:38 Відповісти
Олигархов нужно как собак отстреливать!!!
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10.02.2021 17:43 Відповісти
по поводу олигархов полковник Гриценко говорил - Они как окуни -жрать не хотят но всё равно клюют , кто рыбак тот знает.
Гаспада олигархи - жизнь это миг, сколько вам осталось... ну совсем немнога - в гробу карманов нет, а в Аду платиновые карточки не принимают.
Не губите судьбы своих потомков (карма настигнет по наследству).
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10.02.2021 19:48 Відповісти
Наши Олигархи все начинали с бандитизма-там итак клейма ставить негде. А вы к совести взываете)) Наивная. У них только примитивные бандитско-хватательные рефлексы. И это не лечится иначе как посадкой в тюрьму Это как перевоспитать серийного маньяка-это нереально
Вы пытаетесь крокодилов сделать ласковыми. Крокодил может быть только крокодилом-пушистый котенок из него не выйдет даже если его долго гладить по голове.
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11.02.2021 03:27 Відповісти
Премию Кобелев надо не забыть себе вытрусить из повышения...
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10.02.2021 22:21 Відповісти
с этими газовыми передастами нужно поступить так - собрать все руководство на совещание, арестовать и начать очень долгое расследование, запретив при этом всем им переписку, общение с кем бы то ни было и т.п. а зРаде принять решение в соответствии с Конституцией - недра принадлежат народу... заодно вменив в вину арестованным воровство недр в особо крупных размерах...
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11.02.2021 05:38 Відповісти
Купить твердотопливный котел - выгодный экономный вариант автономной и энергонезависимой системы отопления
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11.02.2021 05:59 Відповісти
Использование котла на твердом топливе процесс хоть и экономный, но достаточно трудоемкий!

А для людей, которые никогда не пользовались даже печкой и не совсем представляют весь процесс эксплуатации данного вида отопительной техники, вообще может вызвать множество неудобств.
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11.02.2021 09:26 Відповісти
дрова тоже не бесплатные, особенно последние годы цена взлетела. разве что сменить ориентацию и пилить втихую лесополосы, тогда да.
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11.02.2021 09:31 Відповісти
Зеленкий возьми пид асабистый кантроль
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11.02.2021 10:04 Відповісти
 
 