Украина предлагает использовать воздушное пространство в Симферопольском РПИ для операций НАТО

Украина надеется на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией и предлагает использовать для воздушных операций НАТО воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ), включающий воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегированы Украине международными договорами.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита правительственной делегации во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюссель.

"Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. Одним из важных направлений такой интеграции является участие Украины в Программе НАТО по обмену данными о воздушном движении. В современных условиях важно усиливать контроль гражданского воздушного движения и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны АТО", - рассказал Криклий.

По его словам, принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмены ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, Украина предлагает использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное.

"Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией", - добавил Криклий.