ДТЭК Ахметова хочет купить у государства акции "Одессаоблэнерго"
Новини БізнесЦензор Енергетика Корпоративні відносини
ДТЭК заинтересован в покупке принадлежащих государству 25% акций АО "Одессаоблэнерго".
Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко на пресс-конференции в Киеве 10 февраля, передает Интерфакс-Украина
По словам Тимченко, ДТЭК также будет рассматривать варианты и условия продаж других электросетевых активов в Украине и странах ЕС.
Как сообщалось, в мае 2019 энергохолдинг ДТЭК завершил сделку по приобретению 68,29% акций АО "Одессаоблэнерго" и 94% ЧАО "Киевоблэнерго" у холдинга VS Energy.
Сейчас холдингу "ДТЭК Сети" принадлежит 70,42% акций "Одессаоблэнерго".
Напомним, в декабре 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила тарифы операторов систем распределения на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы), в том числе для шести компаний из холдинга ДТЭК Рината Ахметова: "ДТЭК "Днепровские электросети", "ДТЭК "Киевские электросети", "ДТЭК "Донецкие электросети", "ДТЭК "Киевские региональные электросети", "ДТЭК "Одесские электросети" и "ДТЭК "Высоковольтные сети".
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
Будь ласка, зачекайте...
Нарід із задоволенням буде платити за "доставку".
Ахметов, можно вдавитись!
Не чего добавить, Ахметову облэнерго ,Фирташу облгазы , Соросу и Порошенку % по гос.облигациям под 12-18%,Зеленскому дороги, а украинца мир во всем мире. Не обделили ли они себя. Скоро откроют "рынок" Земли ,вернее узаконят деребан Земли, вместо того,что бы население зарабатывало на Земле, как в ЕС в той же Польше. Как сказал Зеленкий,кто не стал хозяином на Земле,тот с его приходом уже и не станет. Закончилась эпоха бедности ,настала эпоха приватизации монополии государства.
мести олигархам а потому что он создавался и есть как единый комплекс и рулить этим кораб
лём должен один капитан а не 12..... ктото капитан рулей ктото винтов ктото двигателей и т.д.
и шо в итоге ??? в итоге ручное управление и договорняки - и это в лучшем случае.
какое.........