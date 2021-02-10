БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
757 відвідувачів онлайн
Новини ЕнергетикаКорпоративні відносини
2 480 14
обленерго (310) Одеса (852) купівля (1257) ДТЕК (1259)

ДТЭК Ахметова хочет купить у государства акции "Одессаоблэнерго"

Новини БізнесЦензор Енергетика Корпоративні відносини

ДТЭК Ахметова хочет купить у государства акции

ДТЭК заинтересован в покупке принадлежащих государству 25% акций АО "Одессаоблэнерго".

Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко на пресс-конференции в Киеве 10 февраля, передает Интерфакс-Украина

По словам Тимченко, ДТЭК также будет рассматривать варианты и условия продаж других электросетевых активов в Украине и странах ЕС.

Как сообщалось, в мае 2019 энергохолдинг ДТЭК завершил сделку по приобретению 68,29% акций АО "Одессаоблэнерго" и 94% ЧАО "Киевоблэнерго" у холдинга VS Energy.

Сейчас холдингу "ДТЭК Сети" принадлежит 70,42% акций "Одессаоблэнерго".

Напомним, в декабре 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила тарифы операторов систем распределения на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы), в том числе для шести компаний из холдинга ДТЭК Рината Ахметова: "ДТЭК "Днепровские электросети", "ДТЭК "Киевские электросети", "ДТЭК "Донецкие электросети", "ДТЭК "Киевские региональные электросети", "ДТЭК "Одесские электросети" и "ДТЭК "Высоковольтные сети".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+9
Сначала государство распродает самые жирные куски, а потом плачет, что нет денег на пенсии и зарплаты. Офигенная экономика!
показати весь коментар
10.02.2021 15:35
+7
Да сразу уже переименуйте государство в Ахметстан и ислам вводите
показати весь коментар
10.02.2021 16:59
+6
Нужно принять закон антимоноплоьный, как в США - Акт Шермана, чтобы олигархи не могли иметь монополии!!!
показати весь коментар
10.02.2021 15:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сначала государство распродает самые жирные куски, а потом плачет, что нет денег на пенсии и зарплаты. Офигенная экономика!
показати весь коментар
10.02.2021 15:35 Відповісти
хер ему!!!
показати весь коментар
10.02.2021 15:54 Відповісти
Нужно принять закон антимоноплоьный, как в США - Акт Шермана, чтобы олигархи не могли иметь монополии!!!
показати весь коментар
10.02.2021 15:55 Відповісти
и там сразу пропали монополии...
показати весь коментар
10.02.2021 18:44 Відповісти
Да сразу уже переименуйте государство в Ахметстан и ислам вводите
показати весь коментар
10.02.2021 16:59 Відповісти
Продавайте, нахрін. Кому потрібне те державне майно?
Нарід із задоволенням буде платити за "доставку".
показати весь коментар
10.02.2021 18:01 Відповісти
Куди дивиться АМКУ?
Ахметов, можно вдавитись!
показати весь коментар
10.02.2021 18:22 Відповісти
А такое как хрен не хочет он купить? Пошёл на хрен, тварь прожорливая, что мало обобрал народ, чтоб ты подавился. ДТЭК Ахметова хочет купить у государства акции "Одессаоблэнерго" - Цензор.НЕТ 4208
показати весь коментар
10.02.2021 18:43 Відповісти
20 лет показали что победить олигархов можно только отобрав все их имущество, что бы они не могли покупать политиков...
показати весь коментар
10.02.2021 18:45 Відповісти
Напомним, в декабре 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила тарифы операторов систем распределения на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы), в том числе для шести компаний из холдинга ДТЭК Рината Ахметова: "ДТЭК "Днепровские электросети", "ДТЭК "Киевские электросети", "ДТЭК "Донецкие электросети", "ДТЭК "Киевские региональные электросети", "ДТЭК "Одесские электросети" и "ДТЭК "Высоковольтные сети".Источник: https://biz.censor.net/n3247085

Не чего добавить, Ахметову облэнерго ,Фирташу облгазы , Соросу и Порошенку % по гос.облигациям под 12-18%,Зеленскому дороги, а украинца мир во всем мире. Не обделили ли они себя. Скоро откроют "рынок" Земли ,вернее узаконят деребан Земли, вместо того,что бы население зарабатывало на Земле, как в ЕС в той же Польше. Как сказал Зеленкий,кто не стал хозяином на Земле,тот с его приходом уже и не станет. Закончилась эпоха бедности ,настала эпоха приватизации монополии государства.
показати весь коментар
10.02.2021 19:23 Відповісти
А рыжему выродку все мало !,,,
показати весь коментар
10.02.2021 19:26 Відповісти
в стотыщпятисотый раз пишу - энергетический комплекс нужно национализировать и не из
мести олигархам а потому что он создавался и есть как единый комплекс и рулить этим кораб
лём должен один капитан а не 12..... ктото капитан рулей ктото винтов ктото двигателей и т.д.
и шо в итоге ??? в итоге ручное управление и договорняки - и это в лучшем случае.
показати весь коментар
10.02.2021 19:37 Відповісти
может армию приватизируем - пусть её по частям купят олигархи этож облегчение бюджету
какое.........
показати весь коментар
10.02.2021 19:39 Відповісти
Раз захотел значит купит.
показати весь коментар
10.02.2021 20:25 Відповісти
 
 