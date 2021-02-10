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Новини Енергетика
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Герус (172) Електрика (848)

В Украине зафиксировали рекордное за 6 лет потребление электроэнергии, – Герус

Новини БізнесЦензор Енергетика

В Украине зафиксировали рекордное за 6 лет потребление электроэнергии, – Герус

В Украине зафиксировано самое высокое потребление электроэнергии за последние 6 лет.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета энергетики и ЖКХ Андрей Герус в Telegram. 

"В эти дни февраля наблюдается самое высокое потребление электроэнергии за последние 6 лет. Основная причина - морозы. Как следствие, утренние и вечерние пики потребления электроэнергии практически превратились в один длинный пик, который длится с 7 утра до 23 вечера", - написал Герус..

По его словам, чтобы покрыть этот пик, особую роль выполняют гидроаккумулирующие электростанции "Укргидроэнерго", которые ночью закачивают воду, а в течение дня ее используют для производства электроэнергии.

Также на 07:00-23:00 приходятся основные объемы импорта электроэнергии, что помогает растянуть использование воды на ГАЭС до позднего вечера.

"Наибольший пик потребления вчера пришелся на 18:00 и составил 23 435 МВт. Объем генерации ГЭС/ГАЭС на этот час составил 2566 МВт, то есть более 10%", - добавил Герус.

Как сообщалось, за неделю с 1 по 7 февраля запасы угля газовых марок на складах ТЭС уменьшились на 18% или на 52,9 тыс. тонн - до 240 тыс. тонн, тогда как антрацитового угля практически не изменились, увеличившись на 0,5 тыс. тонн, до 144,4 тыс. тонн.

В "Укрэнерго" заявляли, что запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимально необходимых, а ситуация в этой сфере остается критической.

Джерело:  Telegram
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Топ коментарі
+8
Вражина мерзенна.
В Украине зафиксировали рекордное за 6 лет потребление электроэнергии, – Герус - Цензор.НЕТ 7307
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10.02.2021 12:33
+8
Пора уже бить слугу Каломоя!В Украине зафиксировали рекордное за 6 лет потребление электроэнергии, – Герус - Цензор.НЕТ 576
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10.02.2021 12:48
+7
каждый день голову ломает себе Герус - "Как же еще аргументировать закупку э/э с рашки". . . пусть будет ПИК в феврале! .
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10.02.2021 12:43
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Вражина мерзенна.
В Украине зафиксировали рекордное за 6 лет потребление электроэнергии, – Герус - Цензор.НЕТ 7307
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10.02.2021 12:33 Відповісти
каждый день голову ломает себе Герус - "Как же еще аргументировать закупку э/э с рашки". . . пусть будет ПИК в феврале! .
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10.02.2021 12:43 Відповісти
Пора уже бить слугу Каломоя!В Украине зафиксировали рекордное за 6 лет потребление электроэнергии, – Герус - Цензор.НЕТ 576
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10.02.2021 12:48 Відповісти
а если посмотреть на какие ТЭС генерируют ту электроэнергию, то получается
Луганская ТЭС , Углегорская ТЭС и Кураховская ТЭС.
ТЭС с которых практически все ЛЭП идут на оккупированные территории???
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10.02.2021 13:13 Відповісти
Ща платежки придут
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10.02.2021 13:31 Відповісти
в декларации за 2019 год у Геруса два долга от 5 октября на 3 млн. гривен и от 9 октября на 4,72 млн. гривен, ещё расписка на 3 ляма, карточного долга от 24 октября. Он бессмертный после такого скандала. Если не уволили
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10.02.2021 15:06 Відповісти
Не удивительно,учитывая что уже столько лет таких морозов и зимы не было.
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10.02.2021 15:58 Відповісти
это они поставили фермы на халявное электричество и ФАРМЯТ биткоины!
на деньги налогоплательщиков
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10.02.2021 16:37 Відповісти
в гос конторах так и делают
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10.02.2021 17:13 Відповісти
Снайпер косоокий. В Украине зафиксировали рекордное за 6 лет потребление электроэнергии, – Герус - Цензор.НЕТ 4569
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10.02.2021 18:06 Відповісти
При дорогому газі ,ті хто має змогу, більше використовують електороенергію.Але прописні істини для зелених трускавецьких курсантів "не позубах".
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10.02.2021 18:16 Відповісти
Скорее биткоины,а не морозы. Морозы обычные.
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10.02.2021 19:03 Відповісти
А вони ще агітують переходити на індивідуальне електроопалення.
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10.02.2021 21:39 Відповісти
 
 