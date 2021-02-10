ДТЭК Ахметова сократил расходы на обновление основных фондов на 42%

"ДТЭК Энерго" в 2020 году направило на поддержание и обновление основных фондов 1,47 млрд грн, что на 42,4% ниже показателя 2019 года и вдвое - уровня 2018 года.

Об этом сообщил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Это привело к росту аварийности на наших станциях в четыре раза", - сказал Тимченко.

Тимченко подчеркнул, что такое падение связано с огромным дефицитом средств на энергорынке, в том числе из-за позиции регулятора, ручного управления, манипуляций трейдеров.

Глава ДТЭК категорически отверг обвинения в сознательном отключении блоков и создании дефицита на рынке.

В то же время Тимченко отметил, что запуск блоков на газе, который был бы логичным, приведет к 50-процентным убыткам из-за прайс-кэпов, и напомнил, что государство нарушило свои обещания компенсировать такие убытки в подобной ситуации год назад на Луганской ТЭС.

По словам топ-менеджера, в целом себестоимость ТЭС в 2020 году была на 15% ниже средней цены рынка, а в 2019 году - на 14% ниже.

Тимченко оценил накопленные долги на обновленном рынке, введенном полтора года назад в 50 млрд грн, напомнив, что до этого более чем за 10 лет все долги составляли 27 млрд грн.