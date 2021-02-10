Аэропорт "Одесса" за январь обслужил 41 тысячу пассажиров

Международный аэропорт "Одесса" в январе 2021 года принял и отправил 41 644 пассажира.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

В частности, 33 657 пассажиров было перевезено на международных рейсах и 7 987 - на внутренних.

Обслужено 547 рейсов (385 международных и 162 внутренних).

Самыми популярными направлениями стали: Стамбул, Шарм-эш-Шейх, Борисполь, Варшава, Дубай.