Аэропорт "Одесса" за январь обслужил 41 тысячу пассажиров
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Международный аэропорт "Одесса" в январе 2021 года принял и отправил 41 644 пассажира.
Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.
В частности, 33 657 пассажиров было перевезено на международных рейсах и 7 987 - на внутренних.
Обслужено 547 рейсов (385 международных и 162 внутренних).
Самыми популярными направлениями стали: Стамбул, Шарм-эш-Шейх, Борисполь, Варшава, Дубай.
Джерело: Facebook
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