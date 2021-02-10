SkyUp откроет прямые авиарейсы из Киева в Марсель

Авиакомпания SkyUp Airlines с 28 мая начнет летать в Марсель (Франция).

Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

Рейсы Киев-Марсель-Киев будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.

Минимальная цена билета в одну сторону без багажа составляет 2 214 грн - из Киева в Марсель и 2 487 грн - из Марселя в Киев.

Ккк сообщалось, 29 марта авиакомпания планирует полететь из Киева в польский город Лодзь с частотой два раза в неделю. 30 апреля SkyUp запустит рейс Львов-Лодзь с частотой два раза в неделю. С 21 мая в расписании стоит рейс Львов-Бергамо. Авиакомпания планирует летать по этому маршруту два раза в неделю. 29 мая SkyUp планирует открыть сразу два рейса из Киева - в Бари и Катовице. В первом случае частота полетов составит два раза в неделю, во втором случае в расписании заявлены три рейса в неделю.