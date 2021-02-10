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Германия может выделить 1,5 миллиарда евро на всемирную борьбу с коронавирусом

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Германия может выделить 1,5 миллиарда евро на всемирную борьбу с коронавирусом

Федеральное правительство Германии хочет выделить дополнительно 1,5 млрд евро на всемирную борьбу с пандемией.

Это следует из предложения Минфина ФРГ, направленного в комитет бундестага по бюджету, передает Deutsche Welle

Как сообщается, из указанной суммы 620 млн евро будут направлены на снабжение вакцинами развивающихся стран, еще 100 млн евро - на вакцины, которые будут распределены в гуманитарных целях.

Дополнительные средства предусмотрены на исследования в области прививок, диагностику и поддержку систем здравоохранения.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Deutsche Welle


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