Мининфраструктуры рассчитывает на взаимное признание документов Украиной и Европейским ж/д агентством

Министерство инфраструктуры Украины планирует начать консультации о взаимном признании документов Украиной и Европейским железнодорожным агентством (ERA).

Об этом говорится в сообщении Минифраструктуры.

Как сообщается, 9 февраля Криклий в рамках официальной делегации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с рабочим визитом в Брюссель провел рабочую встречу с исполнительным директором Европейского ERA Йозефом Доппельбауером.

В Мининфраструктуры отметили, что Доппельбауер отметил высокий уровень сотрудничества с украинской стороной и высказал заинтересованность в дальнейшем углублении этого сотрудничества. По его словам, Украина играет важную роль в развитии железнодорожного транспорта ЕС.

Стороны также договорились об участии Украины в мероприятиях ERA.

"Мы будем благодарны Европейскому железнодорожному агентству за возможные содействие и поддержку в евроинтеграционных процессах на украинской железной дороге. В частности, что касается интероперабельности и внедрения реестров подсистем железнодорожного транспорта. После имплементации законодательства ЕС, определенного Соглашением об ассоциации, мы продолжим обновлять свою законодательную базу в соответствии с четвертым железнодорожным пакетом, а также начнем консультации о взаимном признании документов между Украиной и ERA", - сказал Криклий.

Европейское железнодорожное агентство обеспечивает совместимость европейской системы управления железнодорожными перевозками во время разработки и внедрения Единого европейского железнодорожного пространства. Оно выступает в роли Европейского органа, который выдает единые сертификаты безопасности и разрешения на транспортные средства, действующие во всех европейских странах.