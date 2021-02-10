Выплаты по госдолгу в первом квартале составят 146 миллиардов, – Минфин

Министерство финансов Украины за прошедший месяц повысило прогноз выплат по госдолгу в январе-марте 2021 года на 7,25 млрд грн – до 146,1 млрд грн, в апреле-июне – на 0,77 млрд грн, до 166,47 млрд грн.

Об этом говорится в данных Минфина.

Сообщается, что, как и ранее, пиковые периоды выплат по госдолгу в 2021 году прогнозируются во втором и третьем кварталах, передает Интерфакс-Украина.

В июле-сентябре 2021 года они оцениваются в 166,44 млрд грн, в октябре-декабре – в 118,46 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.

Прогнозируемые выплаты по внутреннему долгу в первом квартале на 8,17 млрд грн ниже показателей месячной давности и составляют 113,5 млрд грн, а обновленная оценка выплат за второй квартал повышена на 1 млрд грн – до 140,78 млрд грн.

Прогнозируемые выплаты по внешнему долгу на первый квартал 2021 года снижены на почти на 1 млрд грн – до 32,6 млрд грн, на второй остались на уровне 25,7 млрд грн.

В целом в 2021 году выплаты по госдолгу должны составить 597,47 млрд грн, в 2022 году – 283,86 млрд грн.

Согласно данным Минфина, совокупный государственный долг Украины в декабре 2020 года вырос на 7,15% в долларах США – до $90,26 млрд и на 6,41% в гривне – до 2,55 трлн грн.