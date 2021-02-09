Нацбанк решил возобновить стресс-тестирование банков

Национальный банк (НБУ) возобновляет стресс-тестирования банков и начинает ежегодную оценку устойчивости после перерыва, введенного из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса в в прошлом году.

Соответствующее решение Нацбанка №39-рш вступило в силу 8 февраля, передает пресс-служба регулятора.

Согласно документу, оценка устойчивости банков будет проведена по состоянию на 1 января 2021 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review – AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирования для отдельно определенного перечня финучреждений.

"Фокусом нынешней оценки устойчивости будет состояние активов банков после прохождения ими острой фазы коронакризиса. Особое внимание будет приковано к реструктуризованным кредитам и качеству оценки стоимости недвижимого имущества", – отмечается в сообщении.

В целом оценку качества активов в 2020 году будут проходить 72 из 73 учреждений, имеющих банковские лицензии (за исключением банка "Расчетный центр", который осуществляет только расчетные операции).

Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в этом году будут проходить 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы.

В частности, это "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Укргазбанк", "Альфа-Банк", "Райффайзен банк Аваль", "Сбербанк", "Укрсиббанк", "ОТП банк", "Креди Агриколь банк", "ПроКредит банк", "Кредобанк", идея банк", "Правэкс-Банк", банк "Форвард", ПУМБ, банк "Пивденный", "ТАСкомбанк", "Универсал Банк", банк "Кредит Днепр", банк "Восток", "Мегабанк", "А-банк", "МТБ Банк", "Индустриалбанк", "Банк инвестиций и сбережений", банк "Альянс", банк "Львов", банк "Глобус", "Аккордбанк".

Подробности макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2021 году будут обнародованы позже на сайте Национального банка.

По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3), уточнили в НБУ.

Как сообщалось, в марте 2020 года для поддержки финансовой системы Национальный банк отложил проведение стресс-тестирования и выездные проверки банков. Также было отложено внедрение буферов капитала, в частности буфера консервации капитала и буфера системной важности.