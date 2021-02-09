БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1017 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
3531 21
ТЕС (344) вугілля (1292) електроенергія (1005) ДТЕК (898) Укренерго (628) Герус (207) Електрика (1042)

Критически низкие запасы угля на ТЭС сократились еще на 18%, – "Укрэнерго"

Новини БізнесЦензор Енергетика

Критически низкие запасы угля на ТЭС сократились еще на 18%, – "Укрэнерго"

За неделю с 1 по 7 февраля запасы угля газовых марок на складах ТЭС уменьшились на 18% или на 52,9 тыс. тонн – до 240 тыс. тонн, тогда как антрацитового угля практически не изменились, увеличившись на 0,5 тыс. тонн, до 144,4 тыс. тонн.

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимально необходимых, а ситуация в этой сфере остается критической.
При этом, около 49% запасов угля (188 тыс. тонн) сосредоточено только на двух ТЭС – Луганской и Славянской.

При этом среднесуточное потребление электроэнергии на прошлой неделе в рабочие дни увеличилось на 1,3% относительно предыдущей недели – до 478,6 млн кВт-ч, а в выходные – на 3,1%, до 474,4 млн кВт-ч.

По сравнению с прошлым годом среднесуточное электропотребление в рабочие дни увеличилось на 5,2%, а в выходные – на 4,3%.

В условиях значительного снижения средней температуры воздуха НЭК "Укрэнерго" обеспечивает балансировку энергосистемы и соблюдение ее операционной безопасности всеми доступными средствами.

В частности, энергоблоки теплоэлектростанций ПАО "Центрэнерго" (Углегорская ТЭС, Трипольская ТЭС, Змиевская ТЭС) работают на резервном топливе (газ), а эксплуатация ГЭС Днепровского каскада проводится с максимальной экономией гидроресурсов для обеспечения при необходимости увеличения производства гидрогенерации.

"Дополнительным фактором балансировки энергосистемы в непростой период пиковой нагрузки является импорт электроэнергии в ОЭС Украины, которым частично компенсируется дефицит генерирующих мощностей на ТЭС и АЭС", – отмечается в сообщении.

Кроме того, 2 февраля с 09:00 до 20:00 был активирована аварийную помощь от энергосистемы Беларуси общим объемом 6,6 млн кВт-ч для покрытия дефицита электроэнергии в ОЭС Украины.

Сейчас "Укрэнерго" не прогнозирует никаких ограничений энергопитания любых категорий потребителей, то есть оператор системы передачи не планирует введение графиков аварийного отключения (ГАВ) и ограничения мощности (ГОП).

"Вместе с тем обращаем внимание, что для стабилизации прохождения периода холодов с низким уровнем запасов угля на ГК ТЭС и ограниченным количеством работающих блоков АЭС важно не допускать аварийных отключений значительного объема генерации наподобие ситуации с Запорожской ТЭС, которая имела место 3 февраля", – подчеркивают в компании.

"Укрэнерго" отмечает, что объемы производства электроэнергии на солнечных и ветровых электростанциях (СЭС и ВЭС) на прошлой неделе неделю упали еще на 31,8% – до 104,1 млн кВт-ч. В том числе 63,8% от общего объема выработали ВЭС (66,5 млн кВт-ч). При этом с начала февраля ВЭС выработали на 44,6% меньше прогнозного значения, а СЭС – на 55,7% меньше прогноза.

Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+4
как поступят у вовки-шмаркли в ОП(Г)?
правильно! остановят єнергоблоки на украинских АЄС и начнут закупать є\є в рашке
показати весь коментар
09.02.2021 19:27
+3
ВІслюк оманський зі своїм шапіто добиває українську енергетику до ручки, наступний крок - це знову енергетична залежність від Мордору.
показати весь коментар
09.02.2021 21:58
+1
Розумно - це ставити на радіатори регулятори. А ще розумніше - лічильники, які рахують скільки теплоносія пройшло через труби. Тоді кожен гріє скільки треба і сплачує відповідно.
показати весь коментар
10.02.2021 00:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
как поступят у вовки-шмаркли в ОП(Г)?
правильно! остановят єнергоблоки на украинских АЄС и начнут закупать є\є в рашке
показати весь коментар
09.02.2021 19:27 Відповісти
https://fb.watch/3ywbiZx6h1/

Світла не буде, але тариф зросте. Про енергокризу, угоду з агресором і кому це все вигідно | КРАЇНА

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3LEr9o8upHnBT9Wn0gCtmYpeQ6X3MSMPJ1B8cra584aiZazLeEEyKRatg&v=dY_VYwwiO10&feature=youtu.be

Світла не буде, але тариф зросте. Про енергокризу, угоду з агресором і кому це все вигідно | "КРАЇНА"
👉Лічені дні - і світла не буде. Що зробить влада, щоб уникнути енергетичної кризи?
👉Чи підуть на угоду з агресором і чи купуватимуть більше електроенергії з Росії?
👉Гривня шістдесят вісім - не кінцева ціна. Коли і наскільки зросте тариф і хто наживається на гаманцях людей?
показати весь коментар
09.02.2021 19:34 Відповісти
У энергетиков было 6 лет на переход на бурый уголь. ТЭС коммерческие предприятия и принадлежат олигархам. Надо штрафовать за невыполнение контрактов на поставку тепла и электроэнергии.
показати весь коментар
10.02.2021 00:26 Відповісти
Угу. Так почему не штрафуют? Не говоря уже о том, что управлять страной сильно сложнее, чем "штрафовать". А потому что зеля дурак, и управлять страной не в состоянии.
показати весь коментар
10.02.2021 09:29 Відповісти
ВІслюк оманський зі своїм шапіто добиває українську енергетику до ручки, наступний крок - це знову енергетична залежність від Мордору.
показати весь коментар
09.02.2021 21:58 Відповісти
яке щастя, що немає вугілля! Нарешті будуть опалювати згідно температурі на вулиці, а не так, наче 20 градусів морозу! Нарешті мешканці Миколаєва перестануть викидати свої і так мізерні копійки у відкрити у всіх кімнатах вікна! Може нарешті ТЕЦ почне опалювати згідно нормі, а не у майже у 2 рази більше ... Кожного року чекаємо опалювального сезону, наче кару Божу у вигляді ТЕЦ!
показати весь коментар
10.02.2021 00:18 Відповісти
Розумно - це ставити на радіатори регулятори. А ще розумніше - лічильники, які рахують скільки теплоносія пройшло через труби. Тоді кожен гріє скільки треба і сплачує відповідно.
показати весь коментар
10.02.2021 00:40 Відповісти
Ага, чем дороже, тем лучше . А еще лучше вообще отключить отопление, тогда жители Николаева станут беречь каждый ватт .

На самом деле лучше думать головой, когда идешь голосовать. Жители Николаева проголосовали за клоунов, пусть теперь похохочут.
показати весь коментар
10.02.2021 09:35 Відповісти
У энергетиков было 6 лет на переход на бурый уголь. Надо штрафовать за невыполнение контрактов на поставку тепла и электроэнергии.
показати весь коментар
10.02.2021 00:24 Відповісти
Зачем народу знать какие запасы угля на ТЭС? На эти вопросы обязаны отвечать Шмыгаль с своими министрами реформаторами, в СБУ, потом в нарсуде.
показати весь коментар
10.02.2021 03:54 Відповісти
искусственно сделанный дефицит, чтобы сделать товар ценнее и дороже - это преступление против государства!
показати весь коментар
10.02.2021 05:37 Відповісти
А кто виноват? Шут на троне.
показати весь коментар
10.02.2021 09:35 Відповісти
Ахметова на нары!!!
показати весь коментар
10.02.2021 05:37 Відповісти
Цифры до одного места. Пусть Укрэнерго называет ФИО и должности тех, кто виноват в таких запасах угля. Не может само, пусть обращается за помощью в соответствующие органы.
показати весь коментар
10.02.2021 09:50 Відповісти
правильно сожгли весь уголь летом когда выключили АЭС
показати весь коментар
10.02.2021 11:35 Відповісти
Потребителей это вообще не должно волновать 😡 Потребитель демократическим путем выбрал депутатов и президента ,они назначили кабмин ,🤦 кто-то из этой четверки явно виноват и не справляется , значит должен уйти на покой 😡 Как этот Совок уже достал 😡😡😡
показати весь коментар
10.02.2021 12:56 Відповісти
U.L. Carst А шута кто выбрал , или его Илон Маск с Марса привез и втюхал лопухам Украинцам 🙄
показати весь коментар
10.02.2021 12:58 Відповісти
Так шахты нужно закрыть!Правда "ШМИГУЛЬ"? А электроэнергию закупить в Беларуси с АЭС( которую построил Лукашенко) и которую НЕКУДА девать( прибалты ее отказались покупать). И платить за неё СКВ ,которого НЕТ. Правда УБЛЮДОК?
показати весь коментар
10.02.2021 13:33 Відповісти
своей атомки за гланды..какая бл проблемы создает?!..за матню и на кичу!
показати весь коментар
10.02.2021 13:43 Відповісти
своей атомки за гланды..какая бл проблемы создает?!..за матню и на кичу!
показати весь коментар
10.02.2021 13:48 Відповісти
..ну смешно же получается у клоунов.. - чего не смеётесь?.. зебилы, А-А-А-ААааа?!
показати весь коментар
10.02.2021 16:37 Відповісти
 
 