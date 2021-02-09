Веревский отсудил у Фонда гарантирования активы "Дельта Банка" на 5 миллиардов

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева, который признал правомерной сделку по продаже пула кредитов АО "Дельта Банк" с залогом в виде работающих мощностей масложировых комбинатов в Одесской области и инфраструктуры порта Черноморск.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц, он планирует обжаловать решение апелляционного суда.

По мнению Фонда, ООО "Финансовая компания "Скай" главы агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского, которая стала победителем аукциона, искусственно вытеснила конкурентов по борьбе за актив.

Напомним, в марте 2019 года указанные активы, находящиеся в залоге НБУ и АО "Укрэксимбанк", были в очередной раз выставлены на электронные торги, победителем которых стало ООО "ФК "Скай", предложив в ходе конкурентной борьбы самую высокую цену в 906,2 млн грн.

Однако соглашение с победителем не было подписано, поскольку через несколько дней после аукциона появилось решение Окружного административного суда Киева, который запретил продажу этого лота за день до проведения торгов по иску компании, которая вообще не принимала участия в аукционе.

Уже через 4 месяца, в июне 2019 года, то же ООО "ФК "Скай" вновь победило в торгах по продаже этого лота, однако теперь уже с ценой всего в 182,5 млн грн и при наличии всего одного конкурента, который фактически не боролся за лот.

"Эти события указывают на методические попытки отдельных игроков рынка лишить других претендентов возможности бороться за актив", – считают в Фонде гарантирования.

Поэтому после принятия решения НБУ об отмене согласования реализации упомянутого пула активов Фонд отменил результаты торгов, а уплаченные "победителем" 182,45 млн грн были ему возвращены в полном объеме в июле 2019 года.

После этого ООО "Финансовая компания "Скай" подало иск с требованием признать заключенным договор уступки прав требования по выкупленным кредитам "Дельта Банка".

Теперь Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд отменили указанные решения Фонда и НБУ и признали заключенным договор между ООО "ФК "Скай" и "Дельта Банком" о переуступке прав требования, хотя средства за лот на данный момент остаются у покупателя.

Большую часть выставляемого на продажу пула кредитов "Дельта Банка" номинальной стоимостью 4,85 млрд грн составляют права требования по кредитам юридическим лицам (15 шт.), имущественные права по кредитным договорам (7 шт. ), дебиторская задолженность.

В обеспечении по кредитам – объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, которые расположены в Одесской области. С учетом обнародованных Фондом гарантирования номеров договоров, речь идет об "Ильичевском масложировом комбинате", "Ильичевском зерновом порте" и "Одесском масложировом комбинате".