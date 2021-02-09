Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" в январе упал на 70%

Международный аэропорт "Борисполь" в январе 2021 года сократил пассажиропоток до 333,8 тыс. человек, что на 68,2% меньше, чем было в январе 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

На международных рейсах, в частности, пассажиропоток составил 301 тыс. (-68,9%), на внутренних – 32,8 тыс. (-59,5%), передает Интерфакс-Украина.

Количество обслуженных аэропортом рейсов в январе 2021 года составило 3,48 тыс. (-54,6%) на прилет/вылет, в том числе международных рейсов – 2,71 тыс. (-59,7%), внутренних – 772 (-17,4%).

Количество обработанных аэропортом грузов в январе 2021 года сократилось на 23,8% до 2,7 тыс. тонн.

На прибытие было обслужено 2,03 тыс. тонн (на 22,3% меньше, чем за аналогичный месяц предыдущего года) рейсов, на отправку - 676,6 тонн (-27,9%). При этом на внутренних рейсах было обработано только 42 кг (-97%) на прибытие и 25 кг (-99,6%) - на отправку. Все остальное - на международных.

Количество обслуженной почты составило 497,3 тонны, что на 42,1% меньше показателя января 2020 года. Объемы прибывающей почты снизились на 62,1% (до 220,2 тонны), количество отправленных из Украины почтовых отправлений уменьшилось на 0,3% (до 277 тонн).

Как сообщалось, международный аэропорт "Борисполь" в 2020 году снизил пассажиропоток на 66,2% по сравнению с 2019 годом – до 5,16 млн челрвек. Количество обработанных аэропортом грузов в 2020 году сократилось на 10%, до 37,79 тыс. тонн.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну – длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую – длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.