СБУ обнаружила схему незаконной передачи земли под застройку в Одессе. ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с Главным следственным управлением Нацполиции разоблачила в Одессе должностных лиц нескольких государственных учреждений и горсовета, причастных к созданию незаконной схемы завладения земельными участками с их последующей передачей застройщикам.

Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновники незаконно переоформили право собственности на земельный участок Государственной службы специальной связи и защиты информации.

По данным следствия, организовали сделку чиновники Одесского горсовета, областной прокуратуры, региональных подразделений Государственной архитектурно-строительной инспекции и Госгеокадастра, а также частные застройщики. Сейчас на незаконно отчужденных землях осуществляется застройка многоквартирными домами с нарушениями законодательства.

"Однако судом наложен арест на участок, а также на здания, недострои, другие складские помещения с лишением права пользования, распоряжения имуществом и запретом проведения строительных работ", – подчеркивают в СБУ.

В рамках расследования дела правоохранители провели более 20 обысков. В их ходе изъята проектная документацая на строительство жилого комплекса, черновые записи, бланки с оттисками печатей строительных компаний и другие материалы, подтверждающие незаконный вывод земельного участка из государственной собственности для коммерческой застройки.

По информации СБУ, таким образом аффилированные с фигурантами коммерческие структуры незаконно получали и другие крупные "куски" одесской земли.

"Киберспециалисты СБУ задокументировали, что фигуранты подделали официальные документы и сменили собственность земель площадью почти 4 гектара. Проверяется информация, что злоумышленники действовали путем незаконного вмешательства в работу телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем государственных контролирующих органов", – отмечается в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 и ч. 4 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.