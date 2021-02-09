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Нацбанк исключил из реестра финучреждений три компании

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Нацбанк исключил из реестра финучреждений три компании

Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений ООО "ФК" Артфин", ООО" ФК "Кредитлайф" и ООО "ЮВИД-2009" - на основании поданных ими заявлений.

Как сообщает пресс-служба НБУ, решения об исключении приняты Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых учреждений на заседании 5 февраля.

ООО "ФК" Артфин" имело четыре лицензии - на предоставление услуг по факторингу, услуг по финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий. Лицензия на предоставление гарантий была аннулирована 20 ноября 2020 года, остальные лицензий - 15 января 2021 года.

ООО "ФК "Кредитлайф "имело лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита. Лицензия была аннулирована 24 декабря 2020 года.

ООО "ЮВИД-2009" имело четыре лицензии - на предоставление услуг по факторингу, услуг по финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий и поручительств. Лицензия на предоставление гарантий и поручительств была аннулирована еще предыдущим регулятором - Нацкомфинуслуг - в 2018 году. Остальные лицензий были аннулированы 24 декабря 2020 года.

НБУ отмечает, что активы этих финансовых компаний составляли 1,33 млрд грн, или 0,7% общего объема рынка по состоянию на 1 октября 2020 года.

Джерело:  НБУ
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