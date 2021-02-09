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"Укртранснафта" закажет систему обнаружения утечек из нефтепроводов за 113 миллионов

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"Укртранснафта" закажет систему обнаружения утечек из нефтепроводов за 113 миллионов

"Укртранснафта" подпишет договор с компанией Emerson Process Management (США) на поставку оборудования для управления производственными процессами, а именно комплекта аппаратно-программного комплекса – системы обнаружения утечек из магистральных нефтепроводов стоимостью 112,56 млн грн (с НДС).

Об этом сообщает отраслевое издание ExPro со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Согласно условиям договора, победитель соответствующего тендера должен выполнить проектирование, изготовление, поставку, монтаж и пуско-наладку системы на участках нефтепровода "Мозырь - Броды" и "Броды Госграница" магистрального нефтепровода "Дружба".

Основной составляющей комплекта системы являются шкафы автоматики контрольных пунктов систем телемеханики, включая точки, расположенные на входе и выходе нефтеперекачивающих станций (НПС).

Общее количество шкафов автоматики в комплексе закупки насчитывает 66 комплектов, они должны быть изготовлены в соответствии с проектом "Техническое переоснащение линейной телемеханики нефтепроводов "Мозырь-Броды" и "Броды-Госграница".

Период поставки всего комплекта оборудования – до 31 декабря 2022 года.

В тендере, который состоялся 24 декабря 2020 года, участвовали две компании: ООО "Гекарс-К" и Emerson Process Management, последняя предложила цену на 100 тыс. грн дешевле и победила в аукционе.

Emerson – крупная транснациональная корпорация с главным офисом в городе Фергюсон, штат Миссури, (США), которая предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков. В состав компании Emerson входит 235 производственных предприятий, из них около 155 находятся за пределами США.

Джерело:  ExPro
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У свій час я працював у службі безпеки нафтопроводу "Дружба",патрулювали трубу.Про таку систему тількі мріяли.
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09.02.2021 19:58 Відповісти
 
 