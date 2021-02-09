БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1017 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
370 0
Італія (225) співпраця (352) Укрзалізниця (2812)

"Укрзализныця" договорилась о сотрудничестве с оператором железных дорог Италии

Новини БізнесЦензор Транспорт

"Укрзализныця" договорилась о сотрудничестве с оператором железных дорог Италии

"Укрзализныця" и Ferrovie Dello Stato Italiane S.P.A. - государственная компания Италии, что работает в области инфраструктуры и услуг железнодорожной сети, - подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает пресс-служба украинской компании, основной целью подписанного меморандума является рассмотрение сторонами возможности и путей сотрудничества в железнодорожной отрасли.

В частности, взаимодействие планируется в таких направлениях, как анализ и рассмотрение технических и инновационных решений для возможного внедрения на железнодорожном транспорте и инфраструктуре, при этом особое внимание планируется уделить проектам скоростных линий. Также в рамках сотрудничества предполагается обучение и повышение квалификации железнодорожного персонала обоих сторон, тренерская программа и двусторонние консультации.

Для содействия реализации меморандума предусматривается создание совместной рабочей группы экспертов.

Джерело:  "Укрзализныця"
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 