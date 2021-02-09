Кабмин обнародовал постановление о возобновлении проверок бизнеса

Кабинет министров разблокировал приостановленные на время карантина проверки, начатые на момент введения моратория на проверки - 18 марта 2020 года, а также разрешил контролирующим органам проводить ряд других проверок в соответствии с законом о госбюджете на 2020 год.

Соответствующее постановление от 3 февраля 2021 года №89 обнародовано на правительственном портале.

Согласно постановлению, контролирующие органы возобновляют проверку компаний, которые сформировали налоговый кредит за счет оформления рисковых операций по приобретению товаров или услуг (из перечня рисковых налогоплательщиков, определенных временной следственной комиссией Верховной Рады по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц).

Постановлением также разблокированы документальные проверки соблюдения сроков поступления товаров по импортным операциям и/или валютной выручки по экспортным операциям; предоставлено разрешение на внеплановые документальные проверки по жалобам на действия или бездеятельность контролирующих органов на неправомерные начисления денежных обязательств налогоплательщиков.

Как сообщалось, ранее в Минфине отмечали, что указанным решением разрешается проводить следующие проверки:

временно остановленных и незаконченных документальных и фактических проверок, которые были начаты до введения моратория;

документальных проверок субъектов хозяйствования реального сектора экономики, которые по данным аналитической системы проводят рискованные операции и обрабатываются в рамках работы Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования опубликованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий чиновников;

документальных проверок по соблюдению граничных сроков поступления товаров по импортным операциям и/или валютной выручки по экспортным операциям;

внеплановых документальных проверок, необходимость которых возникла в результате жалоб на действия или бездействие контролирующих органов касательно незаконного начисления денежных обязательств налогоплательщиков.

В то же время запрет на проведение документальных проверок физических лиц-предпринимателей остается в силе.

Напомним, Рада ввела мораторий на проведение налоговых проверок 18 марта в связи с введением в Украине жесткого локдауна. С тех пор парламентарии продлевали его несколько раз, однако изменениями в закон о госбюджете на 2020 год от 17 сентября предусмотрели ограничения такого моратория.