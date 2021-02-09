"Укрзализныця" пообещала пассажирам бесплатный чай при задержках скоростных поездов

"Укрзализныця" договорилась с ООО "Вог ритейл", которое предоставляет питание в поездах "Интерсити" и "Интерсити+", об угощении чаем или кофе пассажиров в случае задержки поездов.

Об этом сообщил и.о. члена правления "Укрзализныци", директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский в Facebook.

"Договорились с нашими партнерами с сети АЗК WOG в случае задержек или сбоев графика угощать пассажиров чаем или кофе", – написал Перцовский.

При этом, как уточнили в "Пассажирской компании", эта услуга будет доступна в "Интерсити+" в случае задержки на 30 минут и более, передает Интерфакс-Украина. Об этом стюард будет сообщать повагонно, чтобы не создать толпу.

Ранее данная услуга, как добавили в "Укрзализныце", предоставлялась в тестовом режиме ситуативно. Так, на прошлой неделе во время задержки поездов "Интерсити+" из Одессы и Запорожья до Киева пассажирам бесплатно предоставили 108 литров кофе и чая.