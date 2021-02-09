"Приватбанк" запустил услугу покупки ценных бумаг

"Приватбанк" запустил операции с ценными бумагами в обновленной версии "Приват24" 2.0 WEB. Обновленная версия включает в себя как доступные ранее возможности покупки и управления портфелем ценных бумаг в режиме онлайн, так и новые идеи и функции.

Об этом говорится в сообщении банка.

Так, подписание всех документов на открытие счета в ценных бумагах и их покупка осуществляется теперь с помощью Smart ID. Это дает клиентам возможность подавать заявки на проведение операции в любое удобное для них время с любого устройства, в том числе с мобильного телефона, воспользовавшись адаптационной версией приложения.

Кроме этого, в обновленной версии добавлен калькулятор, с помощью которого клиенты могут самостоятельно рассчитать доходность инвестиции и увидеть связанные с ней расходы и поступления. Банк обеспечивает прозрачные условия инвестирования для всех клиентов.