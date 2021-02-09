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Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

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Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Крупные сети во вторник, 9 февраля, повысили среднюю цену автогаза еще на 23 копейки – до 14,18 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сетях ОККО и WOG этот вид топлива подорожал на 30 и 20 копеек – до 14,78 и 14,87 грн/л соответственно.

На 18 копеек автогаз подорожал на станциях "БРСМ-Нафта" – до 14,23 грн за литр.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 27-29 копеек – до 13,57-13,58 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Днепропетровской, Житомирской, Одесской и Харьковской областях, где стоимость автогаза выросла на 50 коп./л. В других областях цена выросла на 10-40 коп./л.

Сети AMIC и Shell подняли цены на 17 и 33 копеек – до 13,82 и 14,21 грн/л соответственно.

В сетях "Автотранс", "Параллель", BVS, Chipo, "Рур Груп", "Авантаж 7", Marshal, Motto и других автогаз подорожал на 15-96 копеек за литр.

Джерело:  еnkorr
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