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Биржевые цены на электроэнергию остаются на уровне максимальных значений

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Биржевые цены на электроэнергию остаются на уровне максимальных значений

Биржевая цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в ОЭС Украины в пиковые часы потребления в энергосистеме остается на уровне максимального "прайс-кэпа" – 2048 грн за МВт.

Согласно данным госпредприятия "Оператор рынка", в период с 8 по 10 февраля, средневзвешенная цена электроэнергии в ОЭС Украины в течение 9:00 - 11:00 часов "упирается" в максимальное пороговое значение ("прайс-кэп") и составляет 2048 грн за МВт-час, обращает внимание отраслевое издание ExPro.

Аналогичная цена формируется в этот период и в течение вечерних часов (18:00-20:00).

В торговой зоне "острова Бурштынской ТЭС" средневзвешенная цена электроэнергии в период 8-10 февраля в течение всех дневных часов (8:00-23:00) достигает уровня "прайс-еэпа" и составляет от 2036 грн до 2048 грн за МВт-час.

Согласно данным "Оператора рынка", дефицитными часами в РДН в ОЭС Украины на 10 февраля остаются: 23:00-1:00, 7:00-11:00, 17:00-20:00. Общий дефицит в этот день РДН составляет 5,4 ГВт-ч.

В то же время, на 10 февраля в "острове БуТЕС" формируется торговый профицит электроэнергии на каждый час, который в итоге дня составляет 6,2 ГВт-ч.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" не планирует ограничивать потребление электроэнергии при снижении температуры воздуха в период с 8 по 20 февраля.

По данным "Укрэнерго", на этой неделе часы пикового потребления (утро, вечер) в условиях недостаточных запасов угля на ТЭС планируется проходить за счет работы тепловых энергоблоков "Центрэнерго" (Углегорской, Трипольской, Змиевской ТЭС), которые могут работать на резервном топливе – газе. Также планируется увеличить объемы генерации на ГЭС и ГАЭС, при наличии импорта из России и Беларуси.

Джерело:  ExPro
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