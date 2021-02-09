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Кабмин назначил нового президента "Укрмонтажспецстроя"

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Кабмин назначил нового президента "Укрмонтажспецстроя"

Кабинет министров Украины утвердил Сергея Лифаря на должность президента Украинской государственной корпорации по выполнению монтажных и специальных строительных работ ("Укрмонтажспецстрой").

Об этом свидетельствует распоряжение №101-р от 8 февраля, опубликованное на сайте правительства.

Кабмин также уволил первого вице-президента госкорпорации Олега Харченко, который ранее изъявил желание покинуть пост по собственному желанию.

"Укрмонтажспецстрой" создана праительством в 1991 году и выступает правопреемником Министерства монтажных и специальных строительных работ УССР, созданного в 1963 году на базе Министерства строительства Украины.

Джерело:  Кабмин
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