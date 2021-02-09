В киевском метро появятся видеокамеры для измерения температуры

В ближайшее время на переходных, конечный и самых загруженых станциях столичного метрополитена дополнительно полключат 305 камер видеонаблюдения.

Об этом сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий КМДА.

Отмечается, что на сегодняшний день на станциях киевской подземки уже подключены 195 камер. Новые камеры будут оснащены интеллектуальным функционалом, среди которых 140 обзорных камер, 90 камер с функцией детекции лиц и 75 камер термального скрининга с возможностью распознавания лиц.

В Департаменте отмечают, что расширение видеонаблюдения должно сделать станции метро еще более безопасными. К тому же, те камеры, которые измеряют температуру тела на расстоянии, помогут в мониторинге соблюдения пассажирами противоэпидемических мер.