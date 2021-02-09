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"Киевводоканал" планирует одолжить 35 миллионов евро на ремонт сетей

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"Киевводоканал" планирует одолжить 35 миллионов евро на ремонт сетей

ЧАО "АК "Киевводоканал" намерено привлечь кредит у правительства Франции на сумму 35 млн евро с возможностью увеличения для реконструкции инфраструктуры на Днепровской и Деснянской водопроводных станциях.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, планируемый кредитный договор сроком на 40 лет будет предполагать возможность увеличения суммы на 15-20 млн евро. Средства выделяются в рамках программы "Французские льготные казначейские кредиты". Решение о выделении кредита может быть принято в марте 2021 года.

В рамках реконструкции предусматривается реконструкция двух водоводов Деснянской водопроводной насосной станции, внедрение технологии предупреждения гидроударов на Днепровской и Деснянской станциях и очищения промывочных вод на последней.

По данным КГГА, ориентировочная стоимость проектов составляет 50 млн евро.

Джерело:  КГГА
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