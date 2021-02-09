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Госкосмос уволил директора завода "Арсенал"

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Госкосмос уволил директора завода "Арсенал"

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) с 3 февраля уволило директора ГП "Завод "Арсенал" (Киев) Игоря Волощука из-за значительного ухудшения показателей деятельности завода и его постоянной убыточности.

Об этом говорится в сообщении ГКАУ.

"Показатели утвержденных финансовых планов не выполняются, происходит рост кредиторской задолженности предприятия при одновременном уменьшении объемов реализации продукции и дебиторской задолженности", – сказано в сообщении.

Согласно приказу, врио руководителя завода назначен главный инженер Иван Мосьпан.

ГКАУ уточнило, что сумма непокрытого убытка завода достигла на сегодняшний день 108,7 млн грн, количество работников уменьшилось почти в 16 раз – до 206, а объемы реализации продукции в долларовом эквиваленте в 2019 году составили лишь треть объемов 2012 года.

"За 17 лет на этой должности господин Волощук полностью угробил подчиненный ему завод как стратегическое космическое предприятие, зато предоставил ему вторую жизнь, сделав из него жемчужину столичной недвижимости застройщиков всех мастей и масштабов", – прокомментировал увольнение директора "Арсенала" нардеп Дмитрий Наталуха в Facebook.

Он утверждает, что за время деятельности Волощука "в пользу тех или иных девелоперов было отчуждено более 60 тыс. кв. м земли, в основном в центре столицы, ориентировочной стоимостью около 1 млрд грн, более 10 корпусов и объектов недвижимости общей площадью более 40 тыс. кв. м и рыночной стоимостью более 2,3 млрд грн".

Ранее Наталуха в парламенте указывал, что судья Печерского суда Киева Сергей Вовк 17 декабря 2020 года запретил увольнять Волощука, и критиковал Минстратегпром за отсутствие кадровых решений по заводу "Арсенал".

В свою очередь Минстратегпром сообщил о получении 19 января этого года от Секретариата Кабмина письма ГКАУ от 14 января о рассмотрении предложения о согласовании освобождения Волощука с должности директора предприятия со сроком выполнения до 22 февраля 2021 года.

Джерело:  Госкосмос
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Кто будет компенсировать убытки? Кто будет возвращать государству его земли? Почему только уволили, а не посадили, хотя бы за халатность и нанесение убытков? Где было государство 17 лет?
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10.02.2021 09:25 Відповісти
Когда посадят Вовка?
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10.02.2021 09:26 Відповісти
А відповість волощук за продану територію завода ,стадіон продав під забудову,цеха також ,прокуратура закривала очі на ці діяння,правоохороні органи не реагують на знищення стратегічних підприемств
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10.02.2021 09:26 Відповісти
Разве только один волощук такой ??? Почти все директора бывших заводов-гигантов ,заводов с хорошим, даже для нашего времени, оборудованием и конструкторскими наработками уничтожены этими мразями! Полная ревизия всех заводов, а директоров под суд!
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10.02.2021 09:37 Відповісти
 
 