Нацбанк сохранил критерии распределения банков на группы в 2021 году
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Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка (НБУ) определил критерии для распределения 73 работающих в Украине банков на группы на 2021 год.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Согласно решению Комитета №40 от 5 февраля предусмотрены такие группы:
- банки з государственной частью – банки, в которых государство прямо или непосредственно владеет долей более 75% статутного капитала банка;
- банки иностранных банковских групп – банки, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам;
- банки с частным капиталом – банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия является один или несколько частных инвесторов, что прямо или непосредственно владеют не менее чем 50% статутного капитала банка
Такое распределение НБУ будет использовать во время анализа деятельности банковской системы страны. Таким образом, в первую группу в Украине входят 5 банков – "Укрэксимбанк", "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк" и "Расчетный центр". Ко второй группе, в которую входят финучреждения иностранных банковских групп, отнесли 20 банков, а к третьей – 48.
Джерело: НБУ
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