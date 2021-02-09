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Нацбанк сохранил критерии распределения банков на группы в 2021 году

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Нацбанк сохранил критерии распределения банков на группы в 2021 году

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка (НБУ) определил критерии для распределения 73 работающих в Украине банков на группы на 2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно решению Комитета №40 от 5 февраля предусмотрены такие группы:

  • банки з государственной частью – банки, в которых государство прямо или непосредственно владеет долей более 75% статутного капитала банка;
  • банки иностранных банковских групп – банки, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам;
  • банки с частным капиталом – банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия является один или несколько частных инвесторов, что прямо или непосредственно владеют не менее чем 50% статутного капитала банка

Такое распределение НБУ будет использовать во время анализа деятельности банковской системы страны. Таким образом, в первую группу в Украине входят 5 банков – "Укрэксимбанк", "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк" и "Расчетный центр". Ко второй группе, в которую входят финучреждения иностранных банковских групп, отнесли 20 банков, а к третьей – 48.

Джерело:  НБУ
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