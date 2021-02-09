Минюст объявил о начале "большой приватизации тюрем"

Министерство юстиции и Фонд государственного имущества готовят к приватизации первый объект в рамках "Большой приватизации тюрем", предполагающей продажу 35 исправительных учреждений.

Как сообщает пресс-служба Минюства, первым на продажу будет выставлен имущественный комплекс Ирпенского исправительного центра (№132).

Государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№132)" расположена в самом центре пгт. Коцюбинское, в 6 км от станции киевского метро "Академгородок". Заведение прекратило свою профильную деятельность в августе 2019 года.

"Объект имеет прекрасный инвестиционный потенциал. Общая площадь земельного участка составляет 8,3 га. Подведены коммуникации: водоотвод и водоснабжение, электричество и тому подобное. Рядом – железнодорожная ветка, что позволит новому владельцу обеспечить превосходную логистику. Кроме того, вокруг объекта возведен новый жилой массив, рядом – большой парк, что создает прекрасные условия для застройки", – отметил замглавы ФГИ Тарас Елейко.

Ожидается, что аукцион по продаже имущественного комплекса Ирпенского исправительного центра (№132) будет объявлен в середине февраля. Стартовая цена объекта составит 220,2 млн грн.

"В рамках "Большой приватизации тюрем" планируем выставить на прозрачные аукционы имущество 35-ти исправительных учреждений, находящихся в "законсервированном" состоянии. Каждое из этих заведений, расположенных по всей территории Украины, уже прекратило свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, является невыгодным для государства", – отметила замминистра юстиции Елена Высоцкая.

По ее словам, приватизация "законсервированных" исправительных центров не только избавит государство убытков и обеспечит поступления в бюджет, но и позволит строить новые, современные исправительные центры по европейскому образцу.