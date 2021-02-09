Украинцы начали вдвое чаще пользоваться электронной подписью, – Минцифры

За год украинцы провели почти 4 млрд операций с использованием электронной подписи и печати. Это вдвое больше, чем в 2019 году.

Об этом сообщают в пресс-службе Министверства цифровой транформации. В 2020 году количество выданных э-подписей составило 7,2 млн, что на 69% больше, чем за предыдущий период. В 2019 году таких подписей выдали 4,3 млн.

В ведомстве отмечают, что если в 2019 году только 8% всех подписей сохраняли на защищенных носителях, то в 2020 году уже 11%.

Также в Минцифры добавили, что увеличилось количество квалифицированных предоставителей электронных доверенных услуг – частных и государственных предприятий, банков и других организаций, которые выдают электронные подписи, печати при их наложении отметки времени. Таких предоставителей, которые используют международные алгоритмы э-подписи, в 2020 году стало 6 из 20. При этом в 2019 году было 3 из 22.