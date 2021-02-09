Поставщики газа для населения пересчитали цены за январь (обновлено)

Около 30 газоснабжающих компаний снизили цену на газ для бытовых потребителей на январь задним числом, установив ее на уровне предельной цены, установленной Кабмином на февраль-март 2021 года, – 6,99 грн за кубометр.

Ранее такая цена у них действовала только с февраля, а в январе стоимость газа у большинства указанных компаний превышала 9,8 грн за кубометр, свидетельствуют данные проекта "ГазПравда".

Еще 5 компаний по состоянию на 12:00 9 февраля установили на январь цену, ниже предельной – от 6,79 до 6,97 грн за кубометр. Зато одна компания наоборот подняла январскую цену кубометра газа на 48 копеек – до 8,58 грн.

Как отмечается, в связи с этим в личных кабинетах потребителей могли появиться переплата или долг за январь.

Перечень компаний, изменивших январскую цену газа:

Вечером вторника ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" также сообщила о снижении цены на газ в январе с 7,22 грн до 6,86 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки).

В компании уточнили, что цена газа для потребителей, которые получают топливо от поставщика "последней надежды", в январе составит 6,99 грн за кубометр сс НДС и без стоимости распределения. Для клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой" в прошлом году, стоимость газа не изменится.

По данным источников издания Lb.ua, цены на газ для потребителей за январь поставщики снизили "по настоятельной просьбе" из Офиса президента, хотя Кабмином соответствующих решений не принималось.

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Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену на газ для населения 6,99 грн/куб. м (с учетом НДС и платы за транспортировку магистральными газопроводами) в феврале-марте 2021 года. Это решение не касалось цен на газ в январе.

В случае отказа частных сбытовых компаний продавать газ по граничной цене 6,99 грн за кубометр, поставлять газ всем бытовым потребителям (населению) страны будет "Нафтогаз Украины" как поставщик "последней надежды" (ППН).

Напомним, изначально минимальная цена газа для населения в январе выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.