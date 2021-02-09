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Поставщики газа для населения пересчитали цены за январь (обновлено)

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Поставщики газа для населения пересчитали цены за январь (обновлено)

Около 30 газоснабжающих компаний снизили цену на газ для бытовых потребителей на январь задним числом, установив ее на уровне предельной цены, установленной Кабмином на февраль-март 2021 года, – 6,99 грн за кубометр.

Ранее такая цена у них действовала только с февраля, а в январе стоимость газа у большинства указанных компаний превышала 9,8 грн за кубометр, свидетельствуют данные проекта "ГазПравда".

Еще 5 компаний по состоянию на 12:00 9 февраля установили на январь цену, ниже предельной – от 6,79 до 6,97 грн за кубометр. Зато одна компания наоборот подняла январскую цену кубометра газа на 48 копеек – до 8,58 грн.

Как отмечается, в связи с этим в личных кабинетах потребителей могли появиться переплата или долг за январь.

Перечень компаний, изменивших январскую цену газа:

Поставщики газа для населения пересчитали цены за январь 01

Поставщики газа для населения пересчитали цены за январь 02

Вечером вторника ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" также сообщила о снижении цены на газ в январе с 7,22 грн до 6,86 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки).

В компании уточнили, что цена газа для потребителей, которые получают топливо от поставщика "последней надежды", в январе составит 6,99 грн за кубометр сс НДС и без стоимости распределения. Для клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой" в прошлом году, стоимость газа не изменится.

По данным источников издания Lb.ua, цены на газ для потребителей за январь поставщики снизили "по настоятельной просьбе" из Офиса президента, хотя Кабмином соответствующих решений не принималось.

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Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену на газ для населения 6,99 грн/куб. м (с учетом НДС и платы за транспортировку магистральными газопроводами) в феврале-марте 2021 года. Это решение не касалось цен на газ в январе.

В случае отказа частных сбытовых компаний продавать газ по граничной цене 6,99 грн за кубометр, поставлять газ всем бытовым потребителям (населению) страны будет "Нафтогаз Украины" как поставщик "последней надежды" (ППН).

Напомним, изначально минимальная цена газа для населения в январе выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Джерело:  "ГазПравда"
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Топ коментарі
+3
Не прогадал, потому что переплата будет на лицевом счету, которая учтётся в феврале сразу . . .

Там, где задним числом цену снизили - с точки зрения закона "так можно", хотя "настоятельные просьбы из Офиса Президента", разумеется, на закон не налазят. Но "то таке".

А вот подъём цены задним числом (1 компания, 48 копеек), о котором говорится в новости, - это, конечно, фокус . . . Интересно, а на каком основании осуществляется пересмотр цены после фактической продажи товара ? Это как вообще ? Это в каком таком законе или договоре такое допустимо ???
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09.02.2021 15:00
+3
Нагреблись бариги газу літом по 4 грн літом, а продати по 10 грн не можуть. Бо через місяць їхній газ буде за дарма не порібний. ось і падають у ціні, меценати хе рові!!
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09.02.2021 15:25
+2
Кто заплатил вовремя прогадалХорошо что я не плачу вовремя
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09.02.2021 13:36
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Куплю костюм с разливом и в Ялту )))
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09.02.2021 13:29 Відповісти
С разливом-это как?
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09.02.2021 19:08 Відповісти
с отливом, и не куплю, а пошью...
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10.02.2021 00:06 Відповісти
Кто заплатил вовремя прогадалХорошо что я не плачу вовремя
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09.02.2021 13:36 Відповісти
Не прогадал, потому что переплата будет на лицевом счету, которая учтётся в феврале сразу . . .

Там, где задним числом цену снизили - с точки зрения закона "так можно", хотя "настоятельные просьбы из Офиса Президента", разумеется, на закон не налазят. Но "то таке".

А вот подъём цены задним числом (1 компания, 48 копеек), о котором говорится в новости, - это, конечно, фокус . . . Интересно, а на каком основании осуществляется пересмотр цены после фактической продажи товара ? Это как вообще ? Это в каком таком законе или договоре такое допустимо ???
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09.02.2021 15:00 Відповісти
Не знаю, мне за январь вчера пришла платежка на 500 грн больше чем за декабрь. И почти вся эта сумма увеличение за отопление. Но январь был холоднее декабря. Поэтому возможно что и пересчитали.
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09.02.2021 20:15 Відповісти
Вот у нас всё так. Хочешь быть законопослушным ,будешь лохом.
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09.02.2021 20:23 Відповісти
Нагреблись бариги газу літом по 4 грн літом, а продати по 10 грн не можуть. Бо через місяць їхній газ буде за дарма не порібний. ось і падають у ціні, меценати хе рові!!
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09.02.2021 15:25 Відповісти
Що не платять люди за попередніми тарифами олігархату - дивно чому . Тіштесь, що ще на вила не взяли, поки що...
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09.02.2021 15:55 Відповісти
А за распределение газа в частных домах так и будем платить за неиспользованные обьемы? Я использую 110 кубов за год ,а с меня в этом году хотят содрать за 314! Платить я естественно не буду! Ищу у кого та же проблема для подачи коллетивного заявления в суд. Чем больше людей тем лучше . Если вы почитаете 21 статью закона о правах потребителя пункт 3 , то сразу поймете насколько это незаконно. Потому что это дискриминация по уровню потребления газа. У тех кто потребляет мало , стоимость распределения зашкаливает до 5 и более гривен за метр кубический, в то время как тариф 1.74 в Киевской области.И вопрос не в лишних 300-400 гривен в год , а в принципе! Заплатим сегодня, завтра три шкуры сдерут за воздух! По сути облгазы реализуют под крылышком НКРЕ принцип - БЕРИ или ПЛАТИ!

Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги Газпрому щодо застосування принципу "бери або плати" у контракті на постачання газу! А нас заставляют платить!
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09.02.2021 19:22 Відповісти
"Ищу у кого та же проблема для подачи коллетивного заявления в суд"

Це не тут, це треба на фейсбуках писати.
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09.02.2021 21:08 Відповісти
Значит надо регистрироваться
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09.02.2021 21:32 Відповісти
Ідіть у сраку
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10.02.2021 07:19 Відповісти
Юлія Тимошенко І знову про тарифи. 460 місцевих рад по всій країні ухвалили звернення до уряду з вимогою негайного зниження тарифів. Це станом на сьогодні, і процес триває. Дякую місцевим депутатам за те, що відгукнулися на цю мою ініціативу!Це найпереконливіший доказ того, що люди розуміють - влада їх дурить. Ніякого реального зниження тарифів не відбулося. Українців змушують платити 9 гривень за кубометр газу, ціна якого насправді не перевищує 3 гривні. Очевидно, що з цим неподобством не миритиметься ані суспільство, ані команда «Батьківщини».
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10.02.2021 08:50 Відповісти
жулька не может спокойно смотреть ,как газовые деньги проплывают мимо её лисьего носа
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10.02.2021 13:51 Відповісти
А вы знаете, "стандартные условия" уже отменили . Так мне ответили в контакт-центре 104. Это не страна,извините,это поле дураков.
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10.02.2021 12:24 Відповісти
ПОСТАНОВА
06.11.2020 № 2033
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10.02.2021 13:34 Відповісти
 
 