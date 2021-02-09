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Пенсійний фонд (224) суддя (48)

Ежемесячно Пенсионный фонд выделяет по 68 тысяч на пожизненное содержание судей

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Ежемесячно Пенсионный фонд выделяет по 68 тысяч на пожизненное содержание судей

По состоянию на 1 января 2021 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) каждый месяц выплачивает пожизненное содержание 3 538 судьям. В среднем, каждая выплата составляет 67 961,39 грн.

То есть каждый месяц ПФУ выделяет 240,4 млн грн на содержание судей-пенсионеров, о чем свидетельствуют данные Фонда.

В то же время размер средней пенсии по стране – 3 507 грн. Пенсионный фонд насчитывал 11,1 млн пенсионеров, из них 2,7 млн – те, кто продолжает работать.

Ежемесячно Пенсионный фонд выделяет по 68 тысяч на пожизненное содержание судей 01

По состоянию на 1 января текущего года:

• 74,84% пенсионеров, или 8,33 млн человек, получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3 538,97 грн;
• 13,29%, или 1,48 млн человек, – пенсию по инвалидности, средняя выплата которой составляет 2 859,48 грн;
• пенсию в случае потери кормильца получают 5,76%, или 641 тыс. человек, – 3 249,94 грн;
• 5,43% пенсионеров, или 604,17 тыс. человек, получают пенсию за выслугу лет, средний размер которой составляет 4 763,29 грн.
• 0,65%, или 72,84 тыс. человек получают социальные пенсии, средний размер которой составляет 1 786,06 грн;
• 0,03%, или 3 538 человек, получают ежегодное пожизненное денежное содержание судьи, средняя сумма выплат которого составляет 67 961,39 грн.

Джерело:  ПФУ
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Ну в данном случае обсуждать то нечего, ибо использовать литературные выражения для обсуждения данного позорного факта в украинский реалиях просто нельзя...
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09.02.2021 12:59 Відповісти
Ну а чо? Судья он же всю свою тяжелую жизнь работал в нечеловеческих условиях. Из шахты бедняга не вылазил... Работал на износ. Ему положено за тяжкие труды...
Неужели так трудно принять закон и ограничить максимальную пенсию в стране например в 10 минимальных пенсий?
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09.02.2021 13:19 Відповісти
1 Оцените , то что они насудили за 30 лет...
2 При таком раскладе они удивляются что 50-40% бизнеса в тени
3 Такой строй обречен и чем раньше , тем лучше...
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09.02.2021 14:03 Відповісти
надо понимать, что счета за отопление особняков судей немаленькие - вот государство и вошло в их *бедственное* положение...
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09.02.2021 14:36 Відповісти
 
 