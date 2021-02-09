Падение ВВП в четвертом квартале 2020 года замедлилось до 1%, – Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает снижение ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года в 1%.

Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко, передает пресс-служба Минэкономики.

"Начиная с июня 2020 года, экономическая ситуация постепенно начала улучшаться на фоне смягчения карантина и стимулирующих программ правительства. В частности, падение ВВП в третьем квартале замедлился до 3,5%, а в четвертом квартале – до 1%", – сообщил министр.

Он добавил, что Минэкономики сохраняет прогноз роста экономики Украины на 2021 год на уровне 4,6%

Как сообщалось, в целом по итогам 2020 года Минэкономики оценивает падение валового внутреннего продукта Украины в 4,2%.

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает снижение реального ВВП Украины в 2020 году в 4,4%.