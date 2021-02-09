Кабмин и мэры договорились о компенсациях за отказ от повышения тарифов на тепло (обновлено)

Кабинет министров, представители местной власти, Нацкомиссии по госрегулированию тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги (НКРЭКУ) и НАК "Нафтогаз Украины" подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду расти не будут.

От городских голов меморандум подписали глава Житомира Сергей Сухомлин, глава Киева Виталий Кличко, руководитель Одессы Геннадий Труханов, мэр Бучи Анатолий Федорук, передает пресс-служба правительства.

Также в формате видеоконференции на мероприятии присутствовали мэр Днепра Борис Филатов, глава Львова Андрей Садовый и руководитель Мариуполя Вадим Бойченко.

В пресс-службе Офиса президента уточнили, что документом предполагается, что до конца отопительного сезона 2020-2021 годов стоимость услуги поставки тепловой энергии и горячей воды для жителей многоквартирных домов не изменится.

Меморандум также предусматривает, что теплоснабжающие предприятия будут гарантированно получать газ для производства тепла и снабжения его в дома граждан в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для этого будет предусмотрена отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

В пресс-службе Киевской городской администрации по итогам подписания меморандума уточнили, что убытки коммунальных предприятий, полученные из-за отказа от повышения тарифов на тепло для населения в этом отопительном сезоне, будут компенсированы правительством до 1 октября 2021 года. Минрегион, Минэнерго, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины совместно определят финансовые источники для этой компенсации и разработают соответствующие законодательные инструменты.

Как сообщалось, ранее Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ограничить цены на газ не только для бытовых потребителей, а и для поставщиков централизованного отопления в городах.

По расчетам Ассоциации, в случае отсутствия такого решения местные власти будут вынуждены повысить тарифы на централизованное отопление почти в полтора раза из-за роста цен на газ.

Напомним, 18 января Кабмин установил предельную цену на природный газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр, но это решение не коснулось цены природного газа в тарифе на теплоснабжение для населения.