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Кабмин и мэры договорились о компенсациях за отказ от повышения тарифов на тепло (обновлено)

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Кабмин и мэры договорились о компенсациях за отказ от повышения тарифов на тепло (обновлено)

Кабинет министров, представители местной власти, Нацкомиссии по госрегулированию тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги (НКРЭКУ) и НАК "Нафтогаз Украины" подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду расти не будут.

От городских голов меморандум подписали глава Житомира Сергей Сухомлин, глава Киева Виталий Кличко, руководитель Одессы Геннадий Труханов, мэр Бучи Анатолий Федорук, передает пресс-служба правительства.

Также в формате видеоконференции на мероприятии присутствовали мэр Днепра Борис Филатов, глава Львова Андрей Садовый и руководитель Мариуполя Вадим Бойченко.

В пресс-службе Офиса президента уточнили, что документом предполагается, что до конца отопительного сезона 2020-2021 годов стоимость услуги поставки тепловой энергии и горячей воды для жителей многоквартирных домов не изменится.

Меморандум также предусматривает, что теплоснабжающие предприятия будут гарантированно получать газ для производства тепла и снабжения его в дома граждан в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для этого будет предусмотрена отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

В пресс-службе Киевской городской администрации по итогам подписания меморандума уточнили, что убытки коммунальных предприятий, полученные из-за отказа от повышения тарифов на тепло для населения в этом отопительном сезоне, будут компенсированы правительством до 1 октября 2021 года. Минрегион, Минэнерго, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины совместно определят финансовые источники для этой компенсации и разработают соответствующие законодательные инструменты.

Как сообщалось, ранее Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ограничить цены на газ не только для бытовых потребителей, а и для поставщиков централизованного отопления в городах.

По расчетам Ассоциации, в случае отсутствия такого решения местные власти будут вынуждены повысить тарифы на централизованное отопление почти в полтора раза из-за роста цен на газ.

Напомним, 18 января Кабмин установил предельную цену на природный газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр, но это решение не коснулось цены природного газа в тарифе на теплоснабжение для населения.

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До конца отопительного сезона шмыгалястые выродки могут и не дотягнуть.
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09.02.2021 12:29 Відповісти
Бей внос!!!
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09.02.2021 12:37 Відповісти
О , и Кличко ...Меморандумы он подписывает... - дом 16 этажей , лестница отделена от лифтовых площадок, лифт не работает уже неделю и сказали не скоро будет (кабеля у них украли , а кто туда доступ имеет? сами же и стырили) ходим по лестнице где по три переходных двери на каждом этаже и везде либо разбиты, либо вообще НЕТ! Какой то депутат поставил пластиковые окна и новые плоские батареи а дверей нет вот и платим по 3тыс за отопление воздуха. По метражу отапливаемой площади засчитывают и 2 лоджии (неотапливаемые) , ванную (обогреваемую полотенце сушителем за который платим по гор.воде и туалет там нет вообще отопления. А еще пустующую уже 5лет 3х комнатную состоящую на балансе в гор.исполкоме.Горячая ,точнее теплая вода ,которая по 100грн за куб либо рыжая, либо часто отсувствует. Лестница не убирается годами, лифтовые площадки раза 4 в год , в основном моем сами. Мусоропровод заварили. Обидно блииин за что такие суммы платим?
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09.02.2021 18:53 Відповісти
Купить твердотопливный котел - выгодный экономный вариант автономной и энергонезависимой системы отопления
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10.02.2021 06:24 Відповісти
 
 