Перевозки грузов по Днепру упали в январе на 8%

По итогам января грузовые перевозки по Днепру составили 361,8 тыс. тонн, что на 29 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Однако было осуществлено 340 рейсов, в первом месяце 2020 года – 339. Об этом сообщает пресс-служба Администрации монрских портов Украины (АМПУ).

В то же время за отчетный период на 83,4% выросли перевозки металлопродукции – до 38,7 тыс. тонн, и на 14,9% – строительных материалов – до 185,9 тыс. тонн.

При этом в январе объемы перевозки зерновых по Днепру сократились почти на треть. Так, за отчетный период было перевезено 137,2 тыс. тонн зерновых, тогда как в прошлом году данный показатель составлял 208 тыс. тонн.