ДТЭК Ахметова договорился о реструктуризации долга с кредиторами (обновлено)

Энергохолдинг "ДТЭК Энерго" достиг соглашения об условиях реструктуризации еврооблигаций и основного банковского долга с комитетами кредиторов-держателей еврооблигаций и банков-кредиторов.

Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Энерго".

"В ходе переговорного процесса мы смогли убедиться, что кредиторы в полной мере понимают последствия кризиса, вызванного пандемией COVID-19, как на экономику страны, так и на энергетическую отрасль. Это отражалось в их взвешенной конструктивной позиции, направленной в первую очередь на поиск компромиссного решения. В результате нам удалось достичь оптимальных для обеих сторон условий нового соглашения", – заявил директор по стратегии и финансам ДТЭК Олег Тымкив.

Как сообщалось, 27 марта 2020 года "ДТЭК Энерго", крупнейший частный производитель электроэнергии и угля в Украине, объявил о приостановке выплат купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу, а также обратился к кредиторам с просьбой о реструктуризации задолженности.

При этом только осенью 2019 года "ДТЭК Энерго" завершило четырехлетний процесс реструктуризации долга.

Энергохолдинг в конце 2016 года провел обмен выпущенных ранее еврооблигаций на $750 млн c погашением 4 апреля 2018 года и на $160 млн с погашением 28 апреля 2018 года на новый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2024 года (эмитент – DTEK Finance PLC). Условия выпуска новых евробондов предполагают, что их погашение будет осуществляться двумя равными частями: 50% – в декабре 2023 года, 50% – по истечению срока обращения. Ставка купона по новым евробондам установлена на уровне 10,75% годовых.

В конце марта 2017 года "ДТЭК Энерго" также достиг соглашения с частью держателей банковского долга о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля, которое предусматривает отсрочку большинства привлеченных кредитов до 30 июня 2023 года и изменение некоторых их условий. При этом погашение долга будет осуществляться в рамках амортизационного механизма. Процентная ставка по долгу установлена на уровне 5%+EURIBOR/LIBOR.

За время обострения мирового кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19, котировки еврооблигаций "ДТЭК Энерго" падали со 104% от номинала до 60%, а их доходность выросла с менее чем 10% годовых до более чем 25% годовых.

Напомним, сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации ДТЭК, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником бывшего президента Петра Порошенко. По данным НАБУ, после принятия НКРЭКУ формулы "Роттердам+" стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК возросла на 60%.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.