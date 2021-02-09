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Новини Фінанси
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В бюджет поступили средства за первую игорную лицензию

Новини БізнесЦензор Фінанси

В бюджет поступили средства за первую игорную лицензию

В Государственный бюджет поступило 23,4 миллиона гривен после выдачи первой лицензии на игорный бизнес.

Об этом сообщил председатель Комиссии по регулированию игорного бизнеса и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый на своей странице в Facebook.

"Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня – казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн грн", – написал он.

Напомним, КРАИЛ выдала ООО "Спейсикс" лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет. Соответствующее решение комиссии №34 было опубликовано 2 февраля.

"После подтверждения оплаты будет выдана лицензия сроком на пять лет. ООО "Спейсикс" будет иметь права и обязанности, обозначенные в законе и условиях лицензии. Среди них есть соблюдение правил проведения азартных игр, предотвращение распространения лудомании и недопуск к игре лиц, которые не достигли 21-летнего возраста", – говорится в сообщении.

ООО "Спейсикс" зарегистрирован 28 мая 2020 года в Киеве. Размер его уставного капитала составляет 30 млн грн. Глава и конечный бенефициар компании – Сергей Потапов. В Госреестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, "Спейсикс" является владельцем знака для товаров и услуг "КОСМОЛОТ".

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Было бы круто, чтобы покер стал в Украине популярен и проводились большие турниры и их транслировали по тв. И проводились также турниры международные крутые, и приглашать звезд в Украину - Негреану, Фила Хельмута, и т.д. я раньше любил в покер играть! очень крутая игра и по психологии и по стратегиям, и т.д.
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09.02.2021 11:45 Відповісти
Компания зарегистрирована в Киеве, в офисе № 5 в бизнес-центре Флора Парк на улице Сикорского. Однако 3 февраля журналисту НВ Бизнес обнаружить сотрудников компании по месту регистрации юрлица не удалось. Сотрудники бизнес-центра в разговоре с журналистом не смогли вспомнить такую компанию или её директора, уточнив, что «пятый офис на данный момент свободен» (позже в телефонном разговоре с администрацией Флора Парка нам уточнили, что на данный момент свободных помещений для аренды в бизнес-центре нет).
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09.02.2021 12:39 Відповісти
В бюджет поступили средства за первую игорную лицензию.... Членом на рояле??
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09.02.2021 13:08 Відповісти
Аваков сам собі ліцензія...
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09.02.2021 16:18 Відповісти
 
 