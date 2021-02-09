СБУ проводит следственные действия на "ArcelorMittal Кривой Рог" (обновлено)

В понедельник, 8 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали проверку горно-обогатительного производства на "ArcelorMittal Кривой Рог".

Об этом сообщают в пресс-службе "АрселорМиттал Кривой Рог", компания оказывает сотрудничество правоохранителям.

Как говорится в релизе, ранее СБУ уже инспектировала объекты сталеплавильного, агломерационного, коксохимического производств, знакомилась с документацией предприятия. В этот раз визит правоохранителей касается горного департамента предприятия в связи с якобы уклонением от уплаты налогов и занижении рентных платежей в 2015-2019 годах. 9 февраля представители СБУ планируют продолжить следственные действия и произвести осмотр территории карьеров предприятия с отбором образцов сырья.

"Компания категорически отвергает необоснованные обвинения, считая дело неправомерным, а подход регуляторов к бизнесу – очевидно избирательным", – подчеркивают в компании.

В свою очередь в пресс-службе СБУ пояснили, что следственные действия на предприятии проходят в рамках досудебного расследования в уголовном производстве в отношении должностных лиц ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", передает Укринформ.

"Проверяется информация об умышленном занижении менеджментом общества налогового обязательства по рентной плате за пользование недрами. По предварительной версии следствия, это привело к недопоступлению в госбюджет Украины средств в особо крупных размерах – 2,2 млрд грн", – сообщили в СБУ.

В ведомстве уточнили, что в рамках уголовного производства назначена комплексная судебная экспертиза. Ее проведение поручено экспертам харьковского Научно-исследовательского института судебных экспертиз им. М.С. Бокариуса.

Во время досудебного расследования, по ходатайству экспертов, для доступа к исследованию образцов были получены решения суда. Они предусматривают разрешение на проведение осмотров административных зданий и производственных мощностей, складских помещений общества.

Для отбора образцов рудного материала и исследования технологических операций, входящих в технологический цикл, сотрудники СБ Украины при участии специалиста НАН Украины проводят необходимые осмотры.

Как сообщалось, СБУ в июле 2019 года уже проводили обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в рамках расследования уголовного производства за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

Обыски последовали вслед за тем, как президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе.

В августе 2019 года руководство завода "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщило об урегулировании претензий правоохранителей после встречи с президентом Владимиром Зеленским и переговоров с представителями Офиса президента.