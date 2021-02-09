За сутки в Украине зафиксировали 2 656 новых случаев Covid-19

На утро 9 февраля в Украине зафиксировали 2 656 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. В частности, заболели 157 детей и 229 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения (Минздрав).

Также за прошлые сутки госпитализировали 865 человек, умерли 127 пациентов, выздоровели 8 865 человек. К тому же было сделано 30 901 тестирование:

По состоянию на утро 9 февраля всего в Украине коронавирусом заразились 1 249 646 челокек, выздоровело 1 084 608, умерли от болезни 23 771 человек. Всего было проведено 6 419 781 тестирование.

За последние сутки наибольшее количество новых заболевших было зафиксировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), Черновицкой (194), Запорожской (164) областях и в Киеве (243).

Днем ранее, 8 февраля, был зафиксирован 2 141 новый случай COVID-19, 7 февраля было зафиксировано 3 370 новых случаев заболевания COVID-19, 6 февраля сообщалось про 4 310 новых случаев коронавирусной болезни, 5 февраля зафиксировали 4 923 новых случая COVID-19 , 4 февраля было 5 082 новых случаев заболевания, 3 февраля сообщалось 3 285 новых случаях инфицирования COVID-19, 2 февраля фиксировали 2 394 случаев COVID-19, 1 февраля было 2 030 новых случаев коронавируса.