Нидерландская авиакомпания впервые совершила коммерческий рейс на частично синтетическом топливе

Нидерландская авиакомпания KLM в январе выполнила коммерческий рейс из Амстердама в Мадрид, впервые используя топливо, что наполовину состоит из синтетического.

Об этом сообщает пресс-служба компании и нидерландское правительство, передает Reuters.

Самолет компании использовал обычное топливо, смешанное с 500 литрами синтетического керосина, изготовленного Royal Dutch Shell, с диоксидом углерода, водой и возобновляемыми источниками энергии, а также обычным топливом для самолета.

"Сделать авиационную промышленность более экологичной - это вызов, который стоит перед всеми нами. И сегодня начинаем новую главу нашей авиации", – заявила глава министерства инфраструктуры Нидерландов Кора ван Нивенгаузен.

В сообщении отмечается, что внедрение и развитие синтетических и биотопливных альтернатив керосина рассматриваются как ключевой долгосрочный фактор уменьшения выбросов углерода от авиационной отрасли. Однако, как указывают в KLM, переход от ископаемого топлива к альтернативным является одним из самых больших вызовов, стоящих перед отраслью.