"Укрбудинвестбанк" и "Авангард" вновь привлекли кредиты рефинансирования НБУ

Национальный банк Украины на аукционе 5 февраля предоставил четырем банкам 440 млн грн краткосрочного рефинансирования.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, средства получили "Укрбудинвестбанк" – 64 млн грн, банк "Авангард" – 60 млн грн и банк "Грант" – 46 млн грн. Еще один банк получил 270 млн грн на срок меньший 30 дней, поэтому его названия НБУ не раскрыл.

Как сообщалось, национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию 5 февраля на срок до 84 дней удовлетворил заявки четырех банков на общую сумму 440 млн грн под 6% годовых.

В целом с 30 апреля 2020 года НБУ провел 38 аукционов по краткосрочному рефинансированию на общую сумму 56,7 млрд грн.

Кроме того, с 8 мая прошедшего года НБУ провел девять тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 57 млрд грн.

Согласно графику тендеров, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 29 января 2021 года, а на срок от года до пяти лет – 12 февраля.