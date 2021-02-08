"Приватбанк" начал поиски нового главы, – СМИ
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Наблюдательный совет государственного "Приватбанка" выбрал рекрутинговую компанию Egon Zehnder для поиска кандидата на должность председателя правления.
Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источник, близкий к набсовету "Приватбанка".
"Объявлен конкурс, и если никого не найдут лучшего, то назначат Марюса Качмарека (заместитель председателя правления, – ред.)", – отметил собеседник издания.
У Egon Zehnder есть 68 офисов в 40 странах, но нет ни офиса, ни представительства в Украине. Украина входит в состав региона, который управляется из московского офиса фирмы.
При этом в "Приватбанке" решили провести конкурс в закрытом режиме, когда рекрутер сам отбирает кандидатов и направляет им приглашения принять участие. Открытый конкурс, куда могли податься все желающие, не предусмотрен.
В банке считают, что проведение закрытого конкурса закон не нарушает.
"Мы изучили законодательство и увидели, что нигде нет обязательства проводить конкурс публично", – пояснил сотрудник банка, попросивший об анонимности. От официальных комментариев в "Приватбанке" отказались.
По словам одного из высокопоставленных сотрудников "Приватбанка", решение провести отбор кандидатов в "закрытом" режиме связано со скандалом, который возник во время открытого конкурса на должность главы правления "Ощадбанка".
Тогда один из кандидатов Геннадий Хелемский заявил, что члены наблюдательного совета были настроены против него и поэтому он проиграл в конкурсе, после чего заблокировал в суде вступлении в должность победителя конкурса – Сергея Наумова.
Как сообщалось, трехлетний контракт с бывшим председателем "Приватбанка" Петром Крумханзлом завершился 23 января и наблюдательный совет решил его не продлевать.
Сейчас и.о. председателя правления "Приватбанка" является Анна Самарина, заместитель председателя правления по вопросам финансов.
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