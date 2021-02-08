Полиция обнаружила схему реализации поддельных водительских удостоверений на 20 миллионов в год

Сотрудники Национальной полиции разоблачили группу мошенников, которые наладили масштабную схему незаконной продажи поддельных водительских прав через интернет.

Как сообщает Департамент киберполиции, фигуранты расследования продавали поддельные удостоверения водителя европейского образца без прохождения экзаменов за 43 тыс. грн за штуку, а ежегодный доход злоумышленников достигал около 20 млн грн.

Киберполиция установила, что организовал незаконный бизнес 29-летний житель Киева. Мужчина создал и администрировал вебсайты, где принимались заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца. Он также создал сall-центр, к работе в котором привлек около 20 работников.

"Операторы связывались с заказчиками и уверяли, что они якобы будут учиться в одной из автошкол Польши. Для "гарантированного" получения водительского удостоверения на государственный экзамен в сервисном центре вместо клиента якобы должен был идти сотрудник "компании", – отмечается в сообщении.

По данным следствия, вместо этого организаторы схемы просто изготавливали удостоверения, используя поддельные печати. Далее фейковый документ присылали заказчикам по почте, а деньги злоумышленники получали на банковские счета, открытые на подставных лиц.

По месту проживания злоумышленников, а также в call-центре правоохранители провели обыски. По их итогам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи, штампы, печати и непосредственно водительские удостоверения европейского образца.

В рамках расследования дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам подозрений и избрании меры пресечения.