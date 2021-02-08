США передадут Украине холодильники для хранения вакцины Pfizer
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США планируют предоставить Украине холодильники для хранения первой партии из 117 тысяч доз вакцины против коронавируса американского производства компаний Pfizer-BioNTech, поступление которой в Украину ожидается в рамках инициативы COVAX.
Об этом сообщила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин, передает Суспільне.
"Недавно мы решили помочь Украине организовать систему транспортировки для распределения вакцины Pfizer, которая требует очень низких температур. Поэтому мы помогаем с холодильниками и транспортировкой, а также следим за тем, чтобы по прибытии вакцины на место, она оставалась в безопасности", – рассказала Квин.
Она отметила, что это позволило Украине оказаться среди первых стран, которые получают вакцину против коронавируса по инициативе COVAX.
По словам Квин, 117 тысяч доз, которые должна получить Украина – это первый транш, который будет направлен для вакцинации медработников.
Как известно, вакцину производства Pfizer-BioNTech необходимо хранить при температуре -70 ° С. Ее должны транспортировать по системе "холодной цепи". После того, как вакцину привозят в страну-назначения, препарат в грузовике-рефрижераторе должны отвезти на "морозильную ферму", где она может храниться до 6 месяцев при температуре -70°С. Затем вакцину раскладывают в отдельные пакеты с сухим льдом и распределяют между центрами вакцинации.
Как сообщалось, в конце января Министерство здравоохранения обратилось к Минфину с планами закупить новое оборудование для хранения вакцин от COVID-19, в частности холодильники и термобоксы, однако в Минздраве пока не смогли предоставить анализ потребности в таком оборудовании по регионам.
Как сообщалось, на прошлой неделе Украина получила подтверждение поставки 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax, от индийского производителя Serum Institute, объявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, первую партию вакцин из Индии доставят в Украину в феврале.
Ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины"подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.
Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря 2020 года подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан. В рамках программы COVAX Украинатакже в феврале получит 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.
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