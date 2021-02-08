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Дочерний банк немецкого ProCredit Holding сократил прибыль до 540 миллионов

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Дочерний банк немецкого ProCredit Holding сократил прибыль до 540 миллионов

АО "ПроКредит Банк" по итогам работы в 2020 году получил 542,2 млн грн прибыли, что на 22% меньше, чем в 2019 году.

Об этом свидетельствует отчетность банка, передает Finbalance.

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала банка на 1 января 2021 года составлял 17,28%.

Как сообщалось, чистая прибыль АО "ПроКредит Банк" по итогам 2019 года составила 696,22 млн грн, что на 5,1% больше, чем в 2018 году (662,46 млн грн).

"ПроКредит Банк" (ранее – "Микрофинансовый банк") основан в 2001 году. Единственным его акционером по состоянию на 9 января 2020 года являлся ProCredit Holding (100% акций).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов "ПроКредит Банк" занимал 14 место (25,86 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Finbalance


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