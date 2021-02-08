Оператор ГТС заплатит академии ДТЭК Ахметова 1,6 миллиона за тренинги для руководства

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" 2 февраля по результатам тендера заказало ООО "Академия ДТЭК" услуги корпоративного обучения по развитию руководящего состава компании стоимостью 1,6 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Согласно условиям договора, в 2021-2022 годах "Академия ДТЭК" проведет обучение для 25 человек по таким темам: финансы, управленческий учет, экономика, стратегический менеджмент, операционный менеджмент, проектный менеджмент, организационное развитие, управление персоналом, бережливое производство, маркетинговый менеджмент, управление изменениями, лидерство.

Учебная программа будет состоять из 11 модулей общим объемом 312 академических часов (39 тренинговых дней в течение 18 месяцев) и 96 академических часов консультаций преподавателей во время работы участников над дипломными и групповыми проектами.

Программа будет адаптирована к специфике работы "Оператора ГТС". Аудиторное обучение на территории заказчика или исполнителя составит 70%, а дистанционное онлайн-обучение – 30%.

Закупку ожидаемой стоимостью 3,2 млн грн провели со второй попытки. Первый тендер отменили в октябре 2020 году из-за отсутствия дальнейшей потребности в закупке. Это произошло после того, как "Академия ДТЭК" в первом раунде аукциона снизила свою цену в четыре раза – до 800 тыс. грн, а в обосновании аномально низкой цены сообщила о технической ошибке.

В повторном тендере приняли участие те же участники: "Академия ДТЭК", частный ВУЗ "Международный институт менеджмента (МИМ-Киев)" и ООО "Киевская школа экономики и менеджмента". Сначала наиболее низкую цену предлагала бизнес-школа "МИМ", за ней шла "Академия ДТЭК", а самое дорогое предложение "КШЭ" равнялась ожидаемой стоимости.

Потом на активных торгах бизнес-школа "МИМ" снизила цену на 3%, тогда как "Академия ДТЭК" и "КШЭ" снизили стоимость своих первоначальных предложений вдвое. В итоге победителем оказалась "Академия ДТЭК" с ценой 1,6 млн грн.

К аукциону не допустили ООО "Киево-Могилянская бизнес школа" из-за непредоставления ряда подтверждающих документов.

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Основанная в 2010 году "Академия ДТЭК" через ООО "ДТЭК" и компанию DTEK B.V. (Нидерланды) принадлежит Ринату Ахметову. Это первый полученный ею государственный подряд.

Основателем "КШЭ" является международная общественная организация "Киевский экономический институт", которую основали Артем Поздняков, Валентин Зеленюк и бельгиец Том Купе.

Конечным бенефициаром "Международного института менеджмента" через ЗАО "Институт развития менеджмента" и кипрский офшор Uniglow Limited указана Елена Гайдук – супруга миллиардера Виталия Гайдука.