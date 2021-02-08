Кабмин предложил установить семь признаков наличия трудовых отношений

Кабинет министров одобрил законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины об обозначении понятия трудовых отношений и признаков их наличия".

Принятие такого закона будет способствовать уменьшению незадекларированного труда в Украине, легализации заработной платы и усилению защиты работников, сообщают в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Правительство продолжает трудовую реформу и активно работает над усовершенствованием законодательства о труде. Увеличение количества официально оформленных работников путем легализации трудовых отношений будет способствовать обеспечению их социальных потребностей и экономическому росту Украины", – отмечает министр экономики Игорь Петрашко.

Документом предусматриваются определения на законодательном уровне понятия трудовых отношений и введения принципа презумпции наличия трудовых отношений. Проектом закона обозначаются семь признаков наличия трудовых отношений:

Выполнение лицом работы по конкретной квалификации, профессии, должности, по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы; Осуществление регулирования процесса труда, который носит постоянный характер и не предусматривает установления лицу конкретно обозначенного результата на определенный период; Выполнение работы на конкретном или утвержденном с лицом, в интересах которого выполняются работы, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка; Организация условий труда, в частности, предоставление оборудования, инструментов, материалов, рабочего места, лицом, в интересах которого выполняются работы. Систематическая выплата лицу, которое выполняет работу, вознаграждения; Установление лицом, в интересах которого выполняются работы, длительности рабочего времени и времени отдыха; Возмещение поездок и других финансовых трат, связанных с исполнением работы, лицом, в интересах которого выполняются работы.

При этом работа может быть признана такой, что исполняется в рамках трудовых отношений, если присутствуют хотя бы три из перечисленных выше признаков. В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности, отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций касательно сохранения места работы.

Также документ регулирует вопрос правопреемства в трудовых отношениях и процедуру предупреждения работников про соответствующие изменения. Как отмечают в Минэкономики, это делает процесс передачи бизнеса или организации новому владельцу более прозрачным и понятным для коллектива и усилит правовую защиту работников от незаконного увольнения.