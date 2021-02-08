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Кабмин предложил установить семь признаков наличия трудовых отношений

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Кабмин предложил установить семь признаков наличия трудовых отношений

Кабинет министров одобрил законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины об обозначении понятия трудовых отношений и признаков их наличия".

Принятие такого закона будет способствовать уменьшению незадекларированного труда в Украине, легализации заработной платы и усилению защиты работников, сообщают в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Правительство продолжает трудовую реформу и активно работает над усовершенствованием законодательства о труде. Увеличение количества официально оформленных работников путем легализации трудовых отношений будет способствовать обеспечению их социальных потребностей и экономическому росту Украины", – отмечает министр экономики Игорь Петрашко.

Документом предусматриваются определения на законодательном уровне понятия трудовых отношений и введения принципа презумпции наличия трудовых отношений. Проектом закона обозначаются семь признаков наличия трудовых отношений:

  1. Выполнение лицом работы по конкретной квалификации, профессии, должности, по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы;
  2. Осуществление регулирования процесса труда, который носит постоянный характер и не предусматривает установления лицу конкретно обозначенного результата на определенный период;
  3. Выполнение работы на конкретном или утвержденном с лицом, в интересах которого выполняются работы, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка;
  4. Организация условий труда, в частности, предоставление оборудования, инструментов, материалов, рабочего места, лицом, в интересах которого выполняются работы.
  5. Систематическая выплата лицу, которое выполняет работу, вознаграждения;
  6. Установление лицом, в интересах которого выполняются работы, длительности рабочего времени и времени отдыха;
  7. Возмещение поездок и других финансовых трат, связанных с исполнением работы, лицом, в интересах которого выполняются работы.

При этом работа может быть признана такой, что исполняется в рамках трудовых отношений, если присутствуют хотя бы три из перечисленных выше признаков. В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности, отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций касательно сохранения места работы.

Также документ регулирует вопрос правопреемства в трудовых отношениях и процедуру предупреждения работников про соответствующие изменения. Как отмечают в Минэкономики, это делает процесс передачи бизнеса или организации новому владельцу более прозрачным и понятным для коллектива и усилит правовую защиту работников от незаконного увольнения.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минэкономики


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Очередной развод.
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08.02.2021 23:34 Відповісти
кумовство и родственников еще никто не отменял.это бич во всех тркдовых отношениях.
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09.02.2021 08:09 Відповісти
Остается ожидать когда выродки-шмыгали возьмутся за написание свода правил в сфере половых отношений... Куда бы эти моральные уроды за два года не влезли, там или чистой воды профанация или полное уничтожение здравого смысла, развал государственности и уничтожение конституционных прав граждан. Каждый день пребывание ЗЕбилов во власти ведет развалу Украины и физическому уничтожению украинцев.
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09.02.2021 09:22 Відповісти
Идиоты придумывают новые способы репрессий для бизнеса ради сбора бешеных налогов придуманных идиотами из бпп и регионалами,это приведет только к оттоку рабочей силы в европу,сокращению экономики и соответственно нехватке средств для оплаты процентов по кредитам.
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09.02.2021 10:31 Відповісти
 
 