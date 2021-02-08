Фонд госимущества вновь выставил на продажу отель в Черниговской области за 53 миллиона. ФОТО

Фонд госимущества Украины (ФГИ) вновь выставил на аукцион имущественный комплекс ГКП "Отель "Славянский" в Новгород-Сиверском Черниговской области.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения ФГИ по Киевской, Черкасской и Черниговской областях, стартовая цена лота составит 52,6 млн грн, аукцион по его продаже назначен на 4 марта.

В сентябре 2020 года ФГИ с четвертой попытки продал отель "Славянский" в Новгороде-Северском за 28,8 млн грн единственному участнику торгов Роману Кийовскому. Однако позже соглашение с покупателем разорвали, поскольку он не уплатил денег за объект, отмечает Укринформ. Около 3 млн грн гарантийного взноса участника торгов ушли в государственный бюджет.

4-звездочный отель "Славянский" был построен за государственный счет в 2004-2005 годах по инициативе президента Леонида Кучмы с целью принять глав трех государств. Строительство обошлось в 108 млн грн, по тогдашнему курсу около $20 млн.

Площадь отеля – около 5 тыс. кв. м, он имеет 30 номеров различных категорий, ресторан, конференц-зал, салон красоты, тренажерный зал, бильярд-клуб, турецкую баню, сауну с бассейном, диско-бар. В составе имущественного комплекса также котельная и гараж.

Отель построен на насыпном грунте, который за несколько лет после ввода объекта в эксплуатацию стал проседать. В результате началось разрушение водопровода, канализации, газовой котельной, цоколя фасада, крыши, гостевых номеров.