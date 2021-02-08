Фонд госимущества выставил на продажу завод в Черкассах за 14 миллионов

Фонд госимущества Украины (ФГИ) объявил онлайн-аукцион по приватизации 99,4554% акций АО "Черкасский приборостроительный завод", который состоится 1 марта.

Стартовая цена объекта составит 14,45 млн грн, собщает пресс-служба ФГИ.

"С 2004 года предприятие специализировалось на выпуске электротехнических приборов для автотракторной и автомобильной промышленности Украины. Основной вид деятельности по КВЭД – производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов. Среди других видов: производство электрических бытовых устройств, механическая обработка металлических инструментов, производство инструментов, электромонтажные работы и т.д.", – отмечают в релизе.

В ФГИУ добавили, что производственная деятельность завода была приостановлена в мае 2018 года. На сегодняшний день АО "Черкасский приборостроительный завод" самостоятельно не может возобновить производство из-за отсутствия средств. Главным источником доходов является сдача помещений в аренду.

Предприятие находится в Черкассах, по ул. 30 лет Победы, 5/1, владеет комплексом зданий преимущественно производственного и складского назначения общей площадью 88 тыс. кв. метров. Общая площадь 5 земельных участков завода - 21,1 га.

Прием заявок на участие в аукционе будет длится до 28 февраля.