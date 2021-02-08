Прибыль двух банков Тигипко превысила 1 миллиард

"ТАСкомбанк" по итогам работы в 2020 году получил чистую прибыль в размере 364,7 млн грн, а "Универсал Банк" – в 637,3 млн грн.

Об этом свидетельствует отчетность банка, передает Finbalance..

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала "ТАСкомбанка" по состоянию на 1 января 2021 года составлял 18,07%, "Универсал Банка" – 15,22%.

Как сообщалось, чистая прибыль "ТАСкомбанка" по итогам 2019 года составила 459,1 млн грн, что на 14,2% больше, чем за 2018 год (402,03 млн грн).

Прибыль "Универсал Банка" по итогам 2019 года составила 533 млн грн.

Оба банка принадлежат бизнесмену Сергею Тигипко. На базе "Универсал Банка" также работает проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".

АО "Универсал Банк" входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, который купил банк у греческой группы Eurobank Ergasias S.A. в 2016 году. В финансовый сектор группы также входит "ТАСкомбанк", две страховые компании, ряд других организаций.

На базе "Универсал Банка" также работает проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".